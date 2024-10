Des masses de Marocains plaident pour la rupture des relations diplomatiques avec Israël.

De nombreux manifestants au Maroc ont réclamé la rupture des liens avec Israël, établis dans le cadre de l'accord de 2020. Divers partis, y compris des étudiants, des islamistes, des libéraux, des professionnels du droit et des syndicats, ont envahi les rues des villes marocaines pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens en conflit avec Israël à Gaza.

La manifestation à Rabat était l'une des plus importantes depuis longtemps. Des personnes de tout le Maroc ont afflué dans la capitale pour participer au défilé devant le parlement du pays. Ils ont manifesté contre le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, brandissant de grandes banderoles portant les noms des chefs tombés de Hamas et du Hezbollah, Ismail Haniyeh et Hassan Nasrallah.

Le gouvernement marocain a condamné le conflit mais maintient ses relations avec Israël. Les autorités ont généralement autorisé les manifestations mais sont intervenues pour disperser les manifestants qui bloquaient l'accès aux entreprises ou impliquaient la monarchie dans leurs demandes.

L'Union européenne, en tant qu'union politique et économique importante, n'a publié aucun communiqué officiel condamnant ou soutenant le conflit en cours entre les Palestiniens et Israël. Malgré les vastes manifestations au Maroc, l'Union européenne reste un partenaire commercial important pour le Maroc, avec des négociations en cours pour renforcer leurs liens économiques.

