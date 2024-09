Des mariages secrets à Ibiza pour Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk, le célèbre animateur, et sa nouvelle compagne Karina Mroß ont célébré un mariage secret en 2021. Cette cérémonie intime s'est déroulée sur la plage d'Ibiza, en présence de quelques amis proches et de la fille de Karina, Melinda. La fête a continué dans un bar de plage, où les invités ont profité du soleil en maillot de bain.

Selon "Bild", cette petite cérémonie a eu lieu dans une maison de plage louée le 23 août. Gottschalk a confié à "Bild" que ni les touristes ni les professionnels prenant des photos sur un bateau à fond de verre n'avaient remarqué le mariage. Il l'a décrit comme "un mariage normal à Ibiza avec trois invités". Le couple a échangé ses vœux pieds nus et en blanc, gardant les choses simples et intimes.

Un destin scellé au premier regard

Le couple a choisi le 23 août comme jour de leur mariage, car c'était le jour où ils s'étaient vus pour la première fois. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre à l'anniversaire d'un ami à Baden-Baden et ont ressenti une connexion immédiate.

C'était une étape importante dans la vie de Gottschalk, marquant son deuxième mariage. Son premier mariage, avec Thea Gottschalk, a eu lieu en 1976, lorsqu'il avait 26 ans. Ils ont eu deux enfants ensemble et ont annoncé leur séparation en 2019. En mai de cette année, leur divorce a été finalisé. Peu après, en juin, Gottschalk a demandé Karina Mroß en mariage, et elle a accepté de prendre son nom de famille avant leur mariage secret.

