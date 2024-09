Des manifestations se multiplient à Washington après une confrontation meurtrière avec des forces de l'ordre impliquant un médiateur noir.

Une foule importante s'est rassemblée devant le poste de police métropolitaine du 7e district à Washington DC, exigeant justice pour Justin Robinson, un activiste anti-violence armée de 26 ans qui a été mortellement tiré par la police dans un McDonald's drive-thru tôt le 1er septembre. Des images de deux vidéos de caméra corporelle, diffusées lundi soir, ont documenté l'incident.

"Le modèle de force et de formation de la police métropolitaine priorise la désescalade, la proportionnalité et la raison", a déclaré l'avocat de la famille de Robinson, Brandon Burrell, à CNN mercredi. "Cependant, aucun de ces principes n'a été illustré par la police métropolitaine lors de l'incident qui a tragiquement coûté la vie à Justin Robinson."

Les deux officiers impliqués dans la fusillade, Vasco Mateus, un vétéran de 4 ans de la police métropolitaine, et Bryan Gilchrist, qui est avec le département depuis 2,5 ans, ont été placés en congé administratif rémunéré pendant que l'incident est enquête, selon la police.

CNN a contacté le syndicat de police représentant les officiers de police métropolitaine, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.

"Chaque fois qu'il y a une perte de vie, c'est une chose triste pour notre communauté, que ce soit suite à une fusillade impliquant un officier, la mort d'un officier ou la mort d'un membre de la communauté", a déclaré le chef de la police métropolitaine Pamela A. Smith lors d'une conférence de presse lundi.

La diffusion des images de la caméra corporelle lundi a coïncidé avec la diffusion d'une vidéo par la police de Miami montrant des officiers tirant Tyreek Hill, joueur de football américain des Dolphins de Miami, de sa voiture et le retaining. Cette incident a suscité une surveillance accrue de l'utilisation de la force par les forces de l'ordre, en particulier contre les personnes de couleur, car l'officier impliqué a été placé en congé administratif.

"C'était de la brutalité policière", a déclaré l'avocat de la famille.

Les images de la caméra corporelle montrent une interaction chaotique de plus de 10 minutes. Au moins sept officiers, dont certains étaient de couleur, ont entouré le véhicule de Robinson, qui avait dérapé dans le drive-thru suite à un accident. Les officiers ont affirmé avoir trouvé Robinson inconscient avec une arme à feu à l'intérieur du véhicule.

Les détails de l'accident et la durée pendant laquelle Robinson est resté inconscient avant l'arrivée de la police restent inconnus.

L'officier Gilchrist est arrivé aux alentours de 5h35 et a appelé des renforts, informant les dispatchers d'un homme inconscient avec une arme sur les genoux, comme le montrent les images de la caméra corporelle.

À mesure que les officiers supplémentaires arrivaient, Gilchrist discutait des stratégies d'approche tactique, déclarant : "Nous avons besoin d'une couverture mortelle et d'une extraction."

Lorsque Robinson a commencé à bouger, les officiers ont donné des ordres pour qu'il éloigne sa main de l'arme. Initialement, la fenêtre était fermée, et Robinson semblait l'ouvrir alors que Gilchrist répétait "Mains en l'air, mains en l'air".

Lorsqu'ils se sont approchés avec les armes dégainées, Robinson a tenté de saisir l'arme d'un des officiers, selon la police métropolitaine. Cependant, l'image n'est pas entirely claire, car le visage de Robinson a été flouté en raison des exigences légales, a confirmé le chef de la police Smith.

Un officier peut être entendu criant "Je vais te tirer dans la putain de figure", mais il n'est pas clair lequel. Ensuite, Gilchrist et un autre officier ont tiré plusieurs coups de feu sur Robinson, selon la vidéo.

Bien que les services de feu et de secours médicaux de DC étaient sur les lieux et ont prodigué des soins immédiats, Robinson est décédé de ses blessures.

"Le fait de lui tirer dessus 10 fois n'était pas proportionnel, et les actions de la police métropolitaine ont exacerbé la situation, entraînant de la brutalité policière", a déclaré Burrell.

Initialement, la famille de Robinson était réticente à diffuser les images de la caméra corporelle, car on leur avait dit qu'elles seraient censurées. Sa soeur, Tralicia, a déclaré à CNN affilié WUSA qu'ils voulaient regarder la vidéo en premier et partager leur histoire avant que des censures ne soient apportées.

Samedi, l'avocat de la famille de Robinson a donné son accord pour diffuser les images, a déclaré Smith.

Sa tante, Asia West, a déclaré à WJLA lors d'une interview mardi qu'elle avait regardé les images de la caméra corporelle et s'était endormie en pleurant.

"Ils l'ont traité comme s'il n'était rien. C'est un problème. Les officiers responsables de sa mort doivent être tenus responsables de meurtre", a déclaré West à WJLA.

Robinson était une figure aimée dans sa communauté, a expliqué Burrell. Il travaillait en tant que "perturbateur de violence" avec Cure the Streets, un programme de sécurité publique développé par le Bureau du procureur général du district de Columbia pour réduire la violence armée.

"Il avait toujours un sourire", a déclaré sa soeur à WUSA. "Si vous le voyiez et qu'il était temps de partir, il dirait 'Je t'aime', et vous répondriez 'Je t'aime plus'."

La famille de Robinson prépare ses funérailles jeudi et a créé une page de collecte de fonds GoFundMe pour couvrir les frais juridiques, le service funéraire et le soutien à la famille. La description met en évidence Robinson en tant que "fils, frère, ami et phare d'espoir pour

