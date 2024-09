Des manifestations éclatent après la fusillade meurtrière de la police de New York d'une personne brandissant un couteau, qui a blessé 2 passants innocents.

Quatre individus ont été blessés lors d'un événement du dimanche qui a commencé lorsqu'un individu a sauté par-dessus la barrière de péage du métro – évitant la taxe de $2,90 – devant deux agents de sécurité des transports stationnés à l'entrée du métro de Brooklyn.

Les autorités ont révélé que les deux officiers ont poursuivi Derrell Mickles, 37 ans, sur le quai du métro, où ils ont ensuite été confrontés à l'individu armé d'un couteau et lui ont répété de nombreuses fois de lâcher son arme avant que la situation ne dégénère car Mickles a refusé de se conformer.

Dans des images de surveillance et de caméra portative éditées et diffusées par la NYPD vendredi, un homme identifié comme Mickles est vu montant dans une voiture de métro pendant la confrontation dans une tentative d'échapper à la police. Les officiers ont échoué à décharger leurs tasers avant de le poursuivre de nouveau sur le quai du métro.

Après une courte poursuite le long du quai du métro, Mickles s'est retrouvé coincé, encerclé par les deux officiers. Sa brusque halte a été suivie par des images vidéo montrant les officiers tirant plusieurs fois dans sa direction, ce qui a entraîné la chute de Mickles dans la voiture de métro.

La police affirme que les officiers n'ont ouvert le feu que lorsque Mickles s'est jeté sur eux.

"Les officiers ont tenté de désamorcer la situation en demandant au suspect de lâcher le couteau plus de 30 fois et en déployant des tasers à trois reprises, tous en vain", a déclaré le deputy commissioner of operations de la NYPD, Kaz Daughtry, dans un post sur les réseaux sociaux.

Selon la police, deux passants et un officier ont également été touchés par des tirs pendant l'incident, l'un des passants ayant été touché à la tête par une balle perdue.

Mickles a été arrêté et inculpé d'agression aggravée contre un officier de police portant une arme létale, entre autres chefs d'accusation. Il est apparu devant le tribunal vendredi et a affirmé son innocence.

CNN a contacté un avocat représentant Mickles pour obtenir des commentaires.

Non lié à l'évasion de frais, affirment les forces de l'ordre

"Cet épisode n'était pas lié à l'évasion de frais", a affirmé le chef de la patrouille de la NYPD, John Chell, aux reporters lors d'une conférence de presse mercredi. "Cet épisode a été déclenché par une personne en crise mentale armée d'une arme létale et protégeant nos flics et les passagers du train."

Les critiques de la force excessive de la police et les manifestants, notamment le groupe d'action publique de New York, Legal Aid Society, contestent cette affirmation.

La Legal Aid Society exprime son inquiétude quant aux images de surveillance et de caméra portative, affirmant qu'elles "occultent dramatiquement l'ensemble de l'incident de la NYPD" et "contredisent la déclaration du département selon laquelle (Derrell) Mickles a 'chargé' l'un des officiers".

"Comme en témoignent les images, M. Mickles est resté stationnaire tandis que le personnel de la NYPD tirait sur lui", indique le communiqué de la Legal Aid Society.

Malgré les affirmations de la NYPD selon lesquelles Derrell Mickles a chargé un officier, la Legal Aid Society, dans son analyse des preuves vidéo, a souligné que Mickles est resté stationnaire pendant l'incident. Le groupe d'action publique de New York a

