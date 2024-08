Annulation de spectacle ou d'événement - Des manifestations à Jena, le véhicule de Björn Höcke s'est heurté à une manifestation de l'opposition.

Pendant une manifestation contre la présence du chef de l'AfD de Thuringe, Björn Höcke, un incident s'est produit. several people allegedly reported to Der Spiegel that a vehicle, possibly carrying Höcke, intentionally drove into a sanctioned protest to break through it. Fortunately, no injuries were reported.

Höcke était censé intervenir en tant que panéliste le mardi pour un dialogue citoyen, aux côtés de deux candidats de l'AfD pour les élections de Jena. Avant l'événement, des centaines de manifestants se sont réunis, avec plusieurs manifestations et sit-in individuels enregistrés près du centre communautaire LISA dans le district de Lobeda pour entraver l'entrée de Höcke. Initialement, la police a dispersé les blocages sans violence.

Malgré l'attente de 1 000 manifestants, presque deux fois plus sont venus pour dénoncer le leader de l'AfD d'extrême droite. L'incident aurait eu lieu alors que les forces de sécurité tentaient d'escorter Höcke dans le centre communautaire par une entrée latérale.

Le président de la Juso, Philipp Tuermer, qui a prétendument assisté à l'incident, a déclaré à Der Spiegel : "J'étais sur les lieux de la manifestation enregistrée lorsque la voiture, avec Höcke à l'intérieur, est sortie suddenly d'une rue latérale droit vers la foule. Les manifestants ont dû rapidement s'écarter, certains ont même été touchés par le SUV. La voiture a foncé dans la manifestation !"

La police de Jena reste silencieuse sur l'incident

Plusieurs témoins ont confirmé le compte-rendu de Tuermer à Der Spiegel. Selon lui, les gardes du corps de Höcke ont d'abord essayé de forcer leur passage à travers la foule avec violence, avec certains policiers aidant en tirant les manifestants de côté. "Quand ça n'a pas marché, les gardes du corps l'ont raccompagné à la voiture et sont partis - comme dans un film d'action", a déclaré Tuermer.

Le département de police de Jena a refusé de commenter la séquence d'événements décrite par les témoins. Ils ont affirmé ne pas être au courant d'une voiture fonçant dans la foule. L'entourage de Höcke aurait vu le barrage et aurait rebroussé chemin, a déclaré un porte-parole de la police. Cependant, des photos et des vidéos prises peu après l'incident montrent la voiture de Höcke parmi les manifestants, montrant le traitement brutal de la police envers les manifestants, malgré la manifestation étant légalement enregistrée.

"La police semblait inappropriée et a réagi de manière inappropriée dans cette situation. Le plan de sécurité a échoué", a conclu Tuermer.

Les manifestants empêchent l'intervention de Höcke

Selon le rapport de police, 12 infractions pénales et une infraction administrative ont été enregistrées pendant les manifestations. Le nombre et la nature exacts des blessures restent inconnus. L'intervention de Höcke n'a pas eu lieu après les manifestations.

"La présence de M. MdL Höcke a dû être annulée de manière inattendue en raison du grand nombre de personnes et de la situation chaotique sur les lieux", a déclaré la police dans un communiqué de presse.

Der Spiegel a tenté de joindre Björn Höcke pour obtenir des commentaires, mais n'a reçu aucune réponse.

Höcke se présentera comme candidat principal de l'AfD aux élections régionales de Thuringe le 1er septembre. Selon les sondages, l'AfD, classée comme parti d'extrême droite par l'agence de protection constitutionnelle, est actuellement la force politique la plus puissante de l'État.

