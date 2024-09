- Des manifestations à grande échelle éclatent en Israël après la libération de prisonniers décédés de Gaza.

En français:

Les plus importantes manifestations depuis le début du conflit de Gaza ont vu plus de moitié million de personnes exprimer leur souhait d'un accord immédiat avec le groupe religieux Hamas. Cette demande a suivi la découverte des corps sans vie de six otages dans la bande de Gaza. En réponse, la fédération syndicale d'Israël prévoit de paralyser le pays avec une grève générale exceptionnelle aujourd'hui, dans le but d'augmenter la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour finaliser un accord pour la libération des otages restants.

Des heurts avec les forces de l'ordre ont entraîné de nombreux arrêts, selon les médias locaux, dans des villes comme Tel Aviv. Environ 300 000 personnes se sont réunies dans la métropole côtière de Tel Aviv seule, selon le "Times of Israel", malgré l'absence de chiffres officiels.

Le chef du syndicat, Arnon Bar David, a exprimé ses préoccupations concernant la situation au site d'actualités "ynet", déclarant : "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il est inhumain de voir des Juifs être tués dans les tunnels souterrains de Gaza." Il a insisté : "Nous devons conclure un accord (avec Hamas). Un accord est plus important que tout le reste." La grève est prévue pour commencer à 06:00 heure locale (05:00 CET), avec des rapports indiquant que l'aéroport international de Tel Aviv, Ben Gurion, sera également cible.

Les manifestants ont poursuivi leurs demandes pour la libération des otages restants.

Le ministre des Finances idéologique d'Israël, Bezalel Smotrich, a reportedly cherché à empêcher la grève générale par une ordonnance d'interdiction provisoire, selon le "Times of Israel". Smotrich, comme son collègue ministre de la Police d'extrême droite Itamar Ben Gvir, est opposé à toute concession envers Hamas et a souvent menacé le Premier ministre Netanyahu de la chute du gouvernement.

Le dimanche matin, l'armée israélienne a révélé la découverte de six otages décédés dans un tunnel souterrain dans le sud de la bande de Gaza. L'Institut médico-légal national a été cité par le portail d'actualités "Axios", indiquant que les otages avaient été exécutés à bout portant, environ 48 à 72 heures avant leurs autopsies. On pense qu'ils ont été tués entre jeudi et vendredi matin. Cependant, un porte-parole de l'organisation terroriste Hamas a affirmé que les otages étaient décédés suite aux bombardements israéliens.

"Nous ne les abandonnerons pas", ont scandé les manifestants à Tel Aviv, exprimant leur sentiment concernant le sort des 101 otages restants détenus par les islamistes. Ils ont marché dans les rues centrales de la ville, portant des drapeaux nationaux bleus et blancs. Sur scène, six cercueils symboliques ont été affichés pour les otages décédés.

Les manifestants ont obstrué une importante autoroute en soirée, lançant des projectiles, érigeant des barricades, dispersant des clous, des débris métalliques et allumant des feux sur la route, selon les médias. Finalement, la police a réussi à dégager la voie en utilisant des grenades assourdissantes.

De plus, des manifestations ont eu lieu dans d'autres villes israéliennes, avec des manifestants exhortant le gouvernement à conclure un accord rapide qui mettrait fin au conflit de Gaza et libérerait les otages en échange de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les négociations entre Israël et Hamas, médiatisées par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte depuis des mois, sont au point mort.

Rapport : Les médiateurs prévoient d'entamer des négociations finales

Selon des informations du "Washington Post", les médiateurs prévoient de présenter aux deux parties une proposition finale d'accord dans les semaines à venir. Si l'une ou l'autre des parties rejette cette proposition une fois de plus, cela pourrait marquer la fin des négociations. Un responsable senior du gouvernement du président américain Joe Biden a été cité comme déclarant : "La découverte de six otages morts à Gaza a souligné l'urgence de conclure un accord."

Des sondages récents de l'Institut démocratique d'Israël (IDI) basé à Jérusalem indiquent que 82 % des Israéliens soutiennent un accord concernant la libération des otages dans la bande de Gaza, selon le Wall Street Journal. Cependant, les partisans restent divisés sur les termes d'un tel arrangement. "Il y a des gens qui plaident pour la libération des otages ; d'autres plaident pour la poursuite du conflit afin de protéger le sud", a déclaré le journal américain en citant Michael Oren, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. "Cela a été le cas depuis le début du conflit ; rien n'a changé", a-t-il déclaré au journal.

Le principal obstacle aux négociations actuellement porte sur la durée pendant laquelle les troupes israéliennes peuvent rester stationnées dans le corridor de Philadelphi dans le sud de Gaza, qui se trouve le long de la frontière égyptienne. Le Cabinet de sécurité d'Israël a récemment décidé de maintenir le contrôle du corridor. Dans un communiqué, les proches des otages ont affirmé que Netanyahu et ses partenaires de coalition avaient décidé de "saboter" l'accord de cessez-le-feu pour le corridor et "condamnaient consciemment les otages à mort".

Le ministre de la Défense : Nous devons récupérer les otages

Le ministre de la Défense Joav Galant a appelé à inverser la décision du Cabinet de sécurité. "Il est trop tard pour les otages qui ont été exécutés sans pitié", a écrit Galant sur la plateforme X. "Nous devons récupérer les otages encore détenus par Hamas". Galant était reportedly impliqué dans une vive dispute avec Netanyahu lors de la réunion du cabinet.

Entre-temps, une campagne de vaccination contre le virus polio a commencé au centre de la territoire palestinien bloqué. Après la première apparition de paralysie polio en 25 ans dans la bande côtière contestée, l'OMS a annoncé que près de 640 000 enfants seront vaccinés contre le virus très contagieux. En général, deux doses du vaccin sont administrées à quatre semaines d'intervalle.

Vaccinations contre la polio en cours à Gaza

Au cours de la campagne de vaccination, qui a commencé dimanche et devrait durer environ une semaine avant de s'étendre à d'autres parties de Gaza, l'armée israélienne a déclaré qu'elle observerait des cessez-le-feu limités à des moments et des endroits spécifiques. Le bureau de Netanyahu a déclaré que ces cessez-le-feu n'étaient pas des cessez-le-feu traditionnels.

Le conflit de Gaza a été déclenché par la plus meurtrière attaque qu'Israël ait jamais connue, faisant plus de 1 200 morts. Cet événement catastrophique a été orchestré par le Hamas et d'autres factions radicales opérant dans la région frontalière d'Israël le 7 octobre 2023. Depuis, le bilan du conflit de Gaza a dépassé les 40 700 morts, selon les autorités sanitaires sous le contrôle du Hamas dans la région côtière. Il est important de noter que ce chiffre ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils et est difficile à confirmer.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la violence croissante à Gaza et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'UE ont publié des déclarations, exhortant Israël et le Hamas à prioriser le dialogue et la diplomatie plutôt que le conflit.

Récemment, la délégation de l'Union européenne en Israël et en Palestine a publié une déclaration conjointe condamnant la découverte des captifs décédés et réaffirmant son soutien à un accord de paix complet incluant la libération de tous les captifs.

