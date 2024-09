Des manifestants entrent par effraction dans le Sénat mexicain.

Au Sénat de Mexico, une scène tumultueuse s'est déroulée lorsque des manifestants ont perturbé les discussions sur une réforme judiciaire controversée. Le président du Sénat, Gerardo Fernández Noroña, a appelé à une « pause indéfinie » alors que la foule pénétrait dans le bâtiment du Sénat. Des images diffusées à la télévision ont montré de nombreux manifestants pénétrant dans la salle.

La réforme judiciaire fédérale proposée par le président sortant de gauche et populiste, Andrés Manuel López Obrador, prévoit l'élection directe des juges de la Cour suprême et des tribunaux inférieurs par le biais d'un vote public. Dimanche dernier, une manifestation a vu des juges, des étudiants en droit et des officiels judiciaires descendre dans les rues pour s'opposer à la réforme lors des premières délibérations du Sénat.

La Chambre des représentants avait précédemment donné son feu vert à la réforme. Le vote décisif au Sénat était prévu pour mardi ou mercredi. Avec la majorité substantielle du parti Morena au pouvoir dans la chambre, la proposition semblait sur le point d'être adoptée.

Les partisans de la réforme affirment que la justice mexicaine sert actuellement predominantly les intérêts de l'élite politique et économique plutôt que ceux du public. La présidente entrante, Claudia Sheinbaum, qui prendra ses fonctions le 1er octobre, soutient également cette proposition.

Néanmoins, les critiques mettent en garde contre le fait que l'intégrité politique du système judiciaire mexicain pourrait être compromise et son indépendance menacée. Ils citent également des préoccupations selon lesquelles les puissants cartels de la drogue, qui exercent un contrôle sur de vastes parties du pays et ont donc un impact sur le vote, pourraient infiltrer et influencer considérablement la justice. Le gouvernement des États-Unis a également émis une mise en garde contre la réforme, mettant en évidence des problèmes potentiels de confiance des investisseurs dans le système juridique mexicain.

Malgré l'approbation de la Chambre des représentants et la majorité du parti Morena au Sénat, les manifestations contre la réforme judiciaire ont continué à s'intensifier. Le jour du vote prévu, des milliers de citoyens ont envahi les rues, exprimant leurs préoccupations quant à l'impact potentiel des élections directes de juges sur l'intégrité du système judiciaire.

