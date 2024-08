Des manifestants écologistes bloquent l'accès aux navires vers Amsterdam.

Des activistes écologistes d'Extinction Rebellion ont causé un désordre dimanche matin, empêchant un paquebot d'entrer dans le port d'Amsterdam. Ils se sont attachés à deux écluses du port à Ijmuiden, un point d'entrée crucial pour le trafic maritime de la mer du Nord vers Amsterdam. En conséquence, le "Serenade of the Seas", un navire pouvant accueillir mille cabines, n'a pas pu accéder au port. De plus, un pétrolier a été arrêté dans son élan.

"Le pétrole tue, arrêtez les croisières" était inscrit sur l'une des écluses, comme capturé dans une diffusion en direct par Extinction Rebellion. L'organisation a affirmé que deux autres paquebots ont également été arrêtés dimanche. Cependant, le porte-parole du port a démenti cela, confirmant que les deux navires ont réussi à atteindre leur destination.

Cet incident marque la deuxième perturbation dans la zone portuaire d'Amsterdam en peu de temps. Le 10 août, environ 2000 passagers d'un paquebot qui avait été bloqué ont été transportés à l'aéroport de Schiphol en bus et en train, selon le diffuseur néerlandais NOS.

Depuis 2022, les activistes du climat d'Extinction Rebellion ont souvent recours à des actions de blocage. L'une de leurs activités récentes consistait à bloquer la circulation sur l'autoroute A12 importante de La Haye.

Selon une étude de l'organisation à but non lucratif Transport and Environment, les paquebots ont rejeté plus de huit millions de tonnes de CO2 dans les eaux européennes en 2022. Cela équivaut à 50 000 voyages aller-retour entre Paris et New York en avion. D'un autre côté, selon l'Agence allemande de l'environnement, le transport aérien est le mode de transport le plus nuisible pour l'environnement.

Le porte-parole du port a exprimé son inquiétude quant à l'impact de ces perturbations sur le transport de marchandises et de services, soulignant l'importance de maintenir un accès non obstrué à la route pour les cargaisons essentielles. Malgré l'arrêt du "Serenade of the Seas", certaines compagnies de croisières ont réussi à contourner la perturbation et à accéder au port par des itinéraires alternatifs.

