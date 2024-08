- Des manifestants du secteur de la fabrication de bonbons organisent un rassemblement à Hambourg.

Dans le cadre du conflit salarial dans le secteur de la confiserie, environ 450 à 500 travailleurs de Hambourg ont défilé dans les rues, selon les chiffres du syndicat. Le syndicat Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) a initié cette action, a-t-il déclaré. La grève visait les travailleurs de Hambourg, du Schleswig-Holstein et de Basse-Saxe. La NGG estime qu'environ 650 travailleurs pourraient avoir rejoint la grève.

Le syndicat a décidé de mettre fin aux accords salariaux locaux dans l'industrie de la confiserie, comme il l'a annoncé en mai. La NGG réclame avec virulence diverses revendications, notamment une augmentation de 9,9 % des salaires, ce qui représente au moins 360 euros par mois. Cette augmentation devrait être valable pendant douze mois.

Il y a environ une semaine, selon la NGG, environ 500 employés ont participé à un rassemblement à Lübeck. Environ 5 000 travailleurs sont impliqués dans les opérations contrôlées par le syndicat dans cette région salariale.

Les revendications sont très différentes

La Fédération allemande de l'industrie de la confiserie (BDSI), basée à Bonn, a confirmé après enquête que les employeurs à Hambourg et dans le Schleswig-Holstein proposent une augmentation de 3,1 et 2,6 % des salaires en deux étapes sur une période de 28 mois. En Basse-Saxe et à Brême, ils proposent une augmentation de 2,8 et 2,2 % des salaires en deux étapes sur une période de 27 mois.

La NGG affirme que les discussions pour Hambourg et le Schleswig-Holstein se poursuivront le 28 août, et les pourparlers pour la Basse-Saxe et Brême auront lieu le 5 septembre. La BDSI est l'association des employeurs pour toutes les régions salariales et est soutenue par des associations régionales. Selon la BDSI, des négociations sont actuellement en cours dans six régions salariales, et les contrats sont toujours valides dans trois autres régions.

