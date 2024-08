Des manifestants à Iéna empêchent la performance de Hoke

Il y a environ deux semaines avant l'élection régionale de Thuringe, l'apparition attendue du chef régional de l'AfD, Björn Höcke, a été perturbée. Plus de 2 000 manifestants, selon les premières estimations de la police à Jena, ont protesté contre l'AfD, bloquant efficacement l'arrivée de Höcke. Un porte-parole de la police a confirmé que l'événement a été annulé, avec l'utilisation de gaz poivré et de matraques pour disperser les sit-in. Aucun blessé n'a été signalé initialement.

Initialement, Höcke était censé participer à un dialogue citoyen dans un centre communautaire. Après consultation avec son équipe de sécurité, sa participation a finalement été annulée pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole de la police. Höcke n'a pas pu atteindre le centre communautaire, mettant fin à l'événement de l'AfD. Plus tard dans la soirée, la police a annoncé que la participation de Höcke avait été abruptement interrompue en raison du grand nombre de participants et de la situation chaotique sur place.

Les contre-manifestations prévues ont été enregistrées auprès de la police, mais un nombre inférieur de personnes était initialement prévu. Les autorités ont enregistré 12 infractions pénales et 1 infraction administrative. Aucun arrestation n'a été signalée Initially.

Le nouveau parlement régional de Thuringe sera élu le 1er septembre. L'AfD est actuellement donnée à environ 30 %, ce qui pourrait la rendre la force politique la plus forte. Le Bureau de protection de la Constitution de Thuringe classe l'AfD en Thuringe comme fermement classée comme extrême droite.

Les contre-manifestations prévues contre le chef régional de l'AfD, Höcke, ont été un fort signe d'opposition, attirant une foule plus importante que prévu. Despite having been registered with the police, the actual turnout significantly surpassed the initial estimate of protesters.

En réponse au grand nombre de manifestants, les autorités ont dû faire face à 12 infractions pénales et 1 infraction administrative lors de l'événement, bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée immédiatement après les manifestations.

Lire aussi: