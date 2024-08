- Des maires après des tempêtes - presque bibliques

À la suite des inondations à Gondelsheim (district de Karlsruhe), le maire Markus Rupp a décrit l'événement comme une "tempête de proportions presque bibliques". La rivière Saalbach a connu une remontée spectaculaire en peu de temps le mardi soir, avec 130 litres de pluie par mètre carré tombant d'une cellule de tempête inébranlable. "C'était une situation terrible, pour laquelle il semble y avoir peu de protection", a écrit le politique du SPD sur le site de la commune. Il a noté que la protection contre les inondations n'est pas un sujet statique.

Le commissaire du district de Karlsruhe, Christian Schnaudigel (CDU), a été horrifié par l'ampleur des dégâts lors d'une visite à Gondelsheim, a rapporté Rupp. Tous deux ont convenu d'installer plus de conteneurs pour un retrait rapide et sans paperasse des montagnes de déchets, permettant aux déchets ménagers, tels que ceux provenant de congélateurs cassés, d'être éliminés avec les déchets volumineux. Dès qu'un conteneur est plein, il sera remplacé immédiatement, le remplacement ayant lieu avant les existants, assurant un processus de collecte continu à travers Gondelsheim.

Le maire a remercié les aidants, y compris un groupe du KSC, pour leur travail. Il avait reçu environ 250 appels, messages WhatsApp ou e-mails. Par exemple, des repas seront servis à la salle Saalbach tout au long du week-end pour ceux qui ne peuvent pas cuisiner chez eux. Environ 100 déshumidificateurs seront distribués aux personnes touchées. Rupp a assuré qu'aucune rue ni personne ne serait oubliée, bien qu'il ait souligné qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. "Il faut de la patience pour cela", a-t-il dit.

