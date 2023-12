Des lunettes intelligentes aux combinaisons électriques : Comment les athlètes repoussent les limites avec l'aide de la technologie portable

La technologie portable est un élément clé de son régime d'entraînement. Lorsqu'il joue au basket-ball ou au tennis, qu'il participe à des marathons ou à des courses de fauteuils roulants, il porte une montre intelligente. Dans la piscine, Lucio porte les lunettes de natation FORM Smart Swim Goggles.

Portées comme des lunettes normales, les lunettes de natation intelligentes sont dotées d'un affichage tête haute à réalité augmentée qui vous permet de suivre vos progrès pendant que vous nagez, en vous indiquant votre vitesse, la distance parcourue et des données biométriques telles que votre fréquence cardiaque.

"Les lunettes de natation intelligentes m'aident vraiment à suivre mes temps, mes mesures et à progresser dans mon entraînement", explique Lucio. "Les lunettes m'aident vraiment à poursuivre mes objectifs de paratriathlète.

Les athlètes utilisent de plus en plus les technologies portables pour repousser les limites des capacités humaines. Ces dispositifs sont conçus pour fournir un moyen objectif d'enregistrer les performances physiques, transformant le sport professionnel en une science calculable.

Ces sports de haute technologie pourraient être l'avenir

"Le potentiel d'accomplissement de cette nouvelle technologie est incroyable", déclare Lucio. "Si vous pouvez suivre vos performances à la milliseconde près, comprendre et corriger votre forme, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous dépasser.

Il pense que les athlètes professionnels seront en mesure d'atteindre de nouveaux niveaux d'accomplissement avec l'aide des dispositifs portables. "Les records vont être battus grâce à cette technologie", déclare Lucio à CNN. "Je pense que les limites seront repoussées et qu'il y aura beaucoup moins de blessures.

Garder les meilleurs athlètes du monde sur le terrain

Les technologies portables ne sont pas seulement utilisées pour améliorer les performances individuelles. Catapult permet aux entraîneurs de surveiller les performances et la santé des joueurs de leur équipe, à l'aide d'une veste intelligente, d'un pod de surveillance et d'une application qui l'accompagne, afin de réduire le risque de blessure.

L'entreprise affirme que cette technologie est utilisée par de nombreuses équipes de la Premier League anglaise et par toutes les équipes de la NFL aux États-Unis.

"Avec les wearables, les données se situent désormais au niveau microéconomique de ce qui se passe", explique Will Lopes, PDG de Catapult Sports. "Il s'agit de comparer ce qui se passe physiologiquement à l'intérieur d'un athlète.

Pour les entraîneurs, cela peut faire la différence entre comprendre les limites physiques d'un joueur et le pousser au-delà, au risque de le blesser.

"La fatigue est un bon exemple", ajoute-t-il. La fatigue est un bon exemple", ajoute-t-il. "Vous voulez vraiment disposer de données objectives pour comprendre si j'ai surentraîné un athlète.

"Le fait que de grandes stars comme Tom Brady et Neymar jouent beaucoup plus longtemps dans leur carrière qu'il y a 20 ou 30 ans est dû au fait que le programme scientifique leur permet de rester sur le terrain plus longtemps et d'être en meilleure santé plus longtemps.

L'avenir du sport est intelligent

Simon Barbour est expert en analyse des performances sportives à l'université de Loughborough, au Royaume-Uni. "Dans le domaine du sport, la technologie portable permet de collecter des données de manière non invasive et d'obtenir une représentation précise de ce qui se passe pendant un match ou un événement", explique-t-il. "Essentiellement, vous êtes en mesure de capturer de multiples ensembles de données sans interférer directement avec la performance de l'athlète.

"En termes d'échelle d'utilisation de la technologie portable, tous les sportifs d'élite et toutes les équipes sportives utilisent la technologie portable, car elle peut faire la différence entre la victoire et la défaite", ajoute M. Barbour.

Parmi les innovations les plus intéressantes dans ce domaine, citons la TESLASUIT (qui n'est pas liée au constructeur automobile), une combinaison intelligente couvrant tout le corps, qui capte les mouvements et les données biométriques et fournit un retour d'information haptique au porteur. Par exemple, si elle détecte qu'un boxeur donne des coups de poing avec une mauvaise technique, elle lui envoie une impulsion électrique pour le lui faire savoir.

Ben Stanoff, 26 ans, boxeur professionnel australien basé à Las Vegas, l'a essayé et pense que les technologies portables comme le TESLASUIT pourraient offrir aux boxeurs un avantage décisif dans leur entraînement pour les amener au niveau de champion.

Les athlètes peuvent revoir les séances d'entraînement au cours desquelles ils ont porté la combinaison, et l'ajout d'un casque VR crée un environnement immersif pour revoir les techniques de la séance.

"On ne peut s'entraîner qu'une fois, mais en portant cette combinaison, on peut rentrer chez soi et refaire toute la séance d'entraînement dans sa tête, en la regardant sur un écran, mais avec la réalité virtuelle, et cela va faire toute la différence", explique Stanoff. "Je pense que c'est l'avenir de la formation.

