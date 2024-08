- Des litiges sur le remboursement des aides au coronavirus qui n'ont pas été suffisamment remportés

D'ici le 21 août 2024, sur environ 1 600 griefs concernant des surpaiements dans les demandes d'aide aux entreprises liées à la COVID-19 en Hesse, seulement deux demandes ont été victorieux. Cette information a été révélée par le Ministère de l'Économie à Wiesbaden à l'agence de presse allemande. L'objectif des diverses initiatives d'aide fédérales et régionales liées à la COVID-19 était d'alléger la charge financière des entreprises et des travailleurs indépendants due à la pandémie de COVID-19 et aux restrictions gouvernementales.

Pour l'aide d'urgence COVID-19 initiale, la responsabilité incombe au Conseil régional (RP) à Cassel, tandis que l'aide de transition COVID-19 est gérée par le RP à Gießen. Dans la juridiction du RP à Cassel, 563 dossiers ont été clos et 313 sont toujours en instance. "À ce jour, aucune action en justice n'aabouti, et 69 cas ont été résolus", a expliqué le ministère (au 21 août 2024).

Dans la région du RP à Gießen, il y a 550 procédures judiciaires en cours. Deux victoires ont été remportées dans ces procédures. "Dans les autres cas, les jugements ont été confirmés par les tribunaux ou les dossiers ont été clos, par exemple en retirant l'action en justice ou de quelque autre manière", a rapporté le Ministère de l'Économie.

Environ 957 millions d'euros ont été versés dans le cadre du premier programme de financement, l'aide d'urgence COVID-19 initiale, pour maintenir la liquidité des dépenses d'exploitation courantes telles que le loyer et la location. Le ministère a déclaré que cela avait été fait pour 106 214 demandes approuvées en Hesse.

Dans environ 4 000 cas, des demandes de remboursement ont été faites. Les propriétaires d'entreprise ont déjà rendu 38,6 millions d'euros. "De plus, il y a une quantité difficile à quantifier, qui comprend les sommes demandées mais pas encore remboursées, telles que les paiements échelonnés, d'autres reports ou les procédures judiciaires en cours", a expliqué le Ministère de l'Économie.

Le Ministère de l'Économie a mentionné que dans les autres procédures judiciaires en cours liées aux demandes d'aide liées à la COVID-19 dans la juridiction du RP à Gießen, les jugements ont été confirmés par les tribunaux ou les dossiers ont été clos par divers moyens. À part les victoires dans deux demandes, aucune action en justice n'a encore abouti pour régler les griefs concernant les surpaiements en Hesse.

