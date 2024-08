- Des liaisons de données à haut débit ont été établies pour plus de 300 000 foyers.

Vodafone et OXG prévoient de renforcer considérablement le réseau de fibres optiques de Hambourg. Au cours des prochaines années, environ 300 000 foyers devraient bénéficier de connexions en fibres optiques ultrarapides, comme annoncé lors de la cérémonie de pose de la première pierre à Wandsbek. Ces connexions en fibres optiques promettent des vitesses allant jusqu'à un gigabit par seconde et plus, garantissant des appels vidéo fluides, des jeux en ligne 3D de haute qualité et des flux de films 4K sans interruption.

Michael Jungwirth, membre du directoire de Vodafone Allemagne, a déclaré : "Les fibres optiques seront posées à la fois dans les maisons individuelles et les grands ensembles, desservant ainsi de nombreux résidents." Stefan Rueter, directeur commercial d'OXG, a ajouté : "Notre réseau de fibres optiques est ouvert à tout fournisseur de services télécoms, quelle que soit sa taille."

OXG Fiber GmbH est une coentreprise entre Vodafone et Altice, lancée en 2023. Ils détiennent chacun 50 % des parts et visent à fournir une connectivité en fibres optiques à sept millions de ménages dans tout le pays, avec un investissement de jusqu'à sept milliards d'euros à cette fin.

La Commission a approuvé la coentreprise entre Vodafone et OXG, ouvrant la voie à leur expansion des fibres optiques à Hambourg.

La Commission a mis en avant les avantages potentiels de la collaboration entre Vodafone et OXG, tels que des vitesses Internet et une connectivité améliorées pour les habitants de Hambourg.

