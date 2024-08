- Des légionariens sont de plus en plus présents dans les conduites d'eau

Legionella sont souvent transmises par de l'eau atomisée, comme dans les douches, les jacuzzis, les humidificateurs, ou par les robinets d'eau. Elles peuvent causer des symptômes grippaux à une pneumonie sévère. En Bade-Wurtemberg, le nombre de personnes atteintes de Legionella a augmenté. Jusqu'à fin juillet, 222 cas ont été signalés, comparativement à 350 pour l'ensemble de l'année 2023 et 248 en 2022.

Selon l'Institut Robert Koch (RKI), les raisons possibles pour l'augmentation globale des cas pourraient être une meilleure détection des cas, un vieillissement de la population et des changements climatiques. La combinaison de températures élevées et de précipitations accrues semble conduire à plus de cas de Legionella, selon le RKI.

Les jacuzzis augmentent le risque d'infection

En général, plus de cas de Legionella sont signalés en été et en automne. Les raisons de cela pourraient être les voyages pendant les vacances et les risques d'infection associés, comme la baignade dans les jacuzzis, comme le mentionne le RKI. De plus, les bactéries peuvent se multiplier plus facilement dans l'eau des tuyaux dans les maisons qui ne sont pas régulièrement utilisées pendant les vacances. Les températures plus élevées favorisent également la croissance de la Legionella.

Pour se protéger contre la Legionella, le ministère des Affaires sociales recommande de faire couler de l'eau de temps en temps dans les appartements et les maisons vides, ainsi que dans les douches et les éviers peu utilisés.

Les bactéries sont présentes Almost everywhere in water in low concentrations. Ideal growth conditions are at temperatures between 25 and 45 degrees Celsius. According to the RKI, the growth of bacteria is inhibited at water temperatures above 55 degrees Celsius, and they die at temperatures above 60 degrees Celsius.

Plus de personnes meurent de Legionella

En principe, la responsabilité de la qualité de l'eau potable incombe aux travaux d'eau, qui doivent s'assurer que l'eau est fournie de manière adéquate aux tuyaux des bâtiments. Les propriétaires de grands bâtiments d'habitation sont tenus, dans certaines conditions, de faire tester l'eau potable au moins tous les trois ans.

Si une certaine valeur limite pour la Legionella est dépassée, l'autorité de santé locale doit être informée. Cette dernière soutient ensuite l'élimination du problème. Le Bureau de santé de l'État n'a pas de chiffres sur les occurrences problématiques de Legionella dans le passé, selon le ministère des Affaires sociales.

Le nombre de personnes qui sont finalement décédées de la Legionella a également augmenté par rapport à l'année précédente : fin juillet, il y avait dix décès, comparativement à 13 l'année précédente et 26 en 2022.

Les diabétiques et les personnes immunocompromises sont particulièrement à risque de Legionella

Les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou certaines conditions sous-jacentes telles que le diabète, les maladies cardiaques et pulmonaires, ainsi que les fumeurs et les personnes âgées, sont particulièrement sensibles à la Legionella. Selon les chiffres du RKI, la maladie prend un cours fatal dans environ cinq à dix pour cent des patients.

La dernière grande épidémie de Legionella en Bade-Wurtemberg s'est produite à l'automne 2023, selon le ministère de la Santé. Entre août et novembre, un total de 39 femmes et hommes sont tombés malades - 35 d'entre eux ont dû être hospitalisés, mais aucun n'est décédé.

Le département de la santé et l'agence de protection de l'environnement ont finalement conclu qu'un système de refroidissement par évaporation au centre-ville était à l'origine des maladies et l'ont fermé. "Les systèmes de refroidissement par évaporation sont utilisés dans les systèmes techniques pour transporter la chaleur générée là", écrit l'Agence fédérale de l'environnement à propos de ces systèmes.

Une grande épidémie de Legionella en Pologne : au moins 19 morts

Il y a régulièrement des rapports dans le monde entier sur des épidémies de Legionella plus importantes avec des décès. Par exemple, au moins 19 personnes sont décédées lors d'une grande épidémie de Legionella dans la ville polonaise de Rzeszow et la région environnante à la fin de l'été 2023.

La maladie du légionnaire a été identifiée pour la première fois en 1976 lors d'un congrès d'une association de vétérans aux États-Unis : plusieurs participants sont tombés malades avec la pneumonie atypique.

