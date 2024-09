Communication avec les Défenseurs de l'Éco-activisme par Téléphone - Des journalistes déposent des poursuites en justice pour surveillance non autorisée

Différentes entités, ainsi que des individus touchés, ont déposé des défis constitutionnels contre la surveillance des conversations téléphoniques entre journalistes et le groupe environnemental "Last Generation". Le trio d'organisations - l'Association des Journalistes de Bavière (BJV), Reporters Sans Frontières (RSF) et la Société pour les Libertés Civiles (GFF) - agissent en tant que conseillers pour plusieurs journalistes touchés. Ces griefs ont été soumis à la Cour constitutionnelle fédérale un récent vendredi.

Ces défis constitutionnels découlent d'un verdict rendu par le tribunal régional de Munich. Ce tribunal, suivant les pas du tribunal local de Munich, avait jugé que l'activité de surveillance controversée par les enquêteurs bavarois, soupçonnés de former une organisation criminelle contre les membres de "Last Generation", était légitime.

"Menace pour la démocratie"

D'après ces associations, les verdicts n'ont pas suffisamment tenu compte des libertés de la presse : les juges devraient évaluer le potentiel de violation des libertés de la presse avant de sanctionner de telles opérations de surveillance - or aucune telle évaluation n'a été effectuée. Si les journalistes sont surveillés, cela a un impact négatif sur le journalisme et, finalement, sur la démocratie, a affirmé le président de la BJV, Harald Stocker.

Selon un responsable du parquet de Munich, 171 personnes qui se sont identifiées comme journalistes pendant les appels ont été touchées par l'opération de surveillance pendant l'enquête. Après découverte, ces personnes ont été informées de l'action par l'autorité compétente. Il n'y a pas eu d'examen pour vérifier si tous étaient réellement des journalistes.

Organisations : 171 individus touchés ne sont pas des exceptions isolées

Le tribunal régional de Munich, dans sa décision, a notamment mentionné que l'activité de surveillance des enquêteurs n'était pas spécifiquement ciblée sur les représentants des médias. De plus, la ligne surveillée, désignée comme un contact de presse par "Last Generation", n'était pas utilisée exclusivement pour les communications avec les journalistes. Les associations ont répliqué à cet argument en soulignant que non seulement des journalistes individuels ont été surveillés - mais 171. Avec ce nombre élevé, les enquêteurs auraient dû examiner leurs actions beaucoup plus tôt, ont-ils argumenté.

Les investigations contre les membres de "Last Generation" se poursuivent.

Le Parlement européen, s'exprimant sur l'impact sur les libertés de la presse, a appelé à une enquête sur la surveillance des conversations téléphoniques entre journalistes et "Last Generation". Les appels à la responsabilité du Parlement européen ajoutent du poids à la critique en cours des verdicts des tribunaux allemands.

Lire aussi: