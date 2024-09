Des joueurs de football épuisés participent à une action de travail

À la suite du match d'ouverture de la Ligue des champions, Vincent Kompany, Xabi Alonso et Nuri Sahin ont exprimé leurs préoccupations quant à la charge excessive imposée aux joueurs. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a même suggéré une grève et a reçu le soutien de son entraîneur.

Pour Sahin, cela représente "le temps qui file", Kompany réclame un nombre limité de matchs, et Alonso plaide même pour que les joueurs professionnels aient leur mot à dire. Après la première journée de la Ligue des champions remaniée, les plaintes concernant la pression croissante sur les joueurs ont refait surface. Une grève, comme celle que Rodri a suggérée, est également envisagée.

"Si les joueurs parlent de grèves, cela signifie que 'le temps file'," a commenté Sahin, s'appuyant sur les préoccupations de longue date de ses collègues Jürgen Klopp et Pep Guardiola : "Jürgen et Pep se plaignent de cela depuis des années, et rien n'a changé. Je me sens comme si plus nous en parlons, plus nous jouons."

Rodri a estimé qu'il devrait participer à "environ 70 ou 80 matchs" en raison du nouveau format de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs reconstruite. Guardiola a soutenu la position de son protégé vendredi, admettant que cela pourrait conduire à une grève. "Les joueurs discutent de cela dans le monde entier, nous verrons", a déclaré l'entraîneur de City.

"C'est presque impossible"

"40 à 50 matchs" serait déjà beaucoup pour lui, a expliqué Rodri, au-delà de cela "la qualité diminue". Kompany, l'entraîneur de Bayern, est d'accord. "En tant que joueur, j'ai déjà plaidé pour un nombre maximum de matchs qu'un joueur devrait jouer", a déclaré le Belge.

Pendant ses années de jeu actif à Manchester City, Kompany a souligné que le problème était devenu évident, notamment en raison des engagements supplémentaires avec l'équipe nationale. "C'est 75, 80 matchs. C'est presque impossible". Un nombre maximum semble souhaitable dans ces circonstances.

Alonso partage une perspective similaire. Les joueurs devraient être impliqués dans le processus de prise de décision concernant le nombre de matchs, a estimé l'entraîneur espagnol : "Ils devraient faire partie de ces décisions. Nous voulons voir du football de haute qualité". Une grève est-elle imminente ? "Rodri a parfaitement le droit de soutenir cette opinion", a concédé Alonso.

Une autre opinion

Cependant, tout le monde ne partage pas la même opinion. "J'apprécie les nombreux matchs en milieu de semaine. Je ne vois pas de nombre maximum", a déclaré Raum de Leipzig de manière théorique. Le CIES, un institut suisse, a également publié une étude indiquant qu'il n'y a pas de signes d'épuisement accru des joueurs. Selon l'étude, en examinant les 50 meilleurs performers en termes de minutes de jeu combinées par saison, "la tendance générale pour les trois dernières saisons par rapport à toute période de trois ans depuis 1999/2000 indique une diminution supplémentaire".

Mais les protestations sont très fortes - dans chaque grande nation de football. Le gardien de but de Liverpool, Alisson Becker, a été l'une des voix les plus fortes, exprimant son mécontentement quant au nombre élevé de matchs avant le match de Ligue des champions contre l'AC Milan plus tôt cette semaine. Finalement, sa blessure à la cuisse a rendu son apparition lors du match suivant contre Bournemouth incertaine.

En réponse aux préoccupations exprimées par Vincent Kompany et d'autres, les joueurs de football envisagent une grève pour réduire la charge excessive de matchs. Rodri, un milieu de terrain de Manchester City, a estimé que le nouveau format de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs pourraient l'obliger à jouer environ 70 à 80 matchs, ce qu'il estime avoir un impact significatif sur la qualité.

Lire aussi: