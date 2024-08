- Des joueurs de basket-ball ukrainiens poignardés: procès commencé

Les morts violentes de deux jeunes basketteurs ukrainiens à Oberhausen en février ont choqué la nation. Le procès contre quatre prévenus a commencé lundi au tribunal régional d'Essen. Les prévenus, âgés de 14, 15 et 16 ans, dont deux ont la nationalité allemande et deux sont syriens, sont accusés de meurtre avec préméditation devant la chambre pour mineurs.

Trente minutes avant le début de l'audience non publique, les parents des Ukrainiens décédés étaient assis nerveusement sur un banc près de la salle d'audience. "Ils sont très traumatisés", a expliqué leur avocat Alice Scaglione. Il sera certainement difficile pour ses clients de faire face aux personnes qui sont supposées responsables de la mort de leurs enfants. "Bien sûr, ils souhaitent la peine la plus sévère possible", a ajouté Scaglione.

Accusation: L'attaque était due à l'origine ukrainienne des victimes

L'incident s'est produit le soir du 10 février. Les deux basketteurs ukrainiens se rendaient à Düsseldorf lorsqu'ils ont rencontré les quatre prévenus dans un bus, selon l'acte d'accusation. Les prévenus auraient immédiatement décidé d'attaquer et de blesser les deux amis après être descendus du bus. Selon l'accusation, la seule raison de ce plan était que les victimes étaient ukrainiennes.

Après que tout le monde soit descendu du bus à la gare centrale d'Oberhausen, les prévenus auraient immédiatement attaqué et poignardé les deux victimes. Le joueur de 17 ans est décédé plus tard dans la soirée lors d'une intervention chirurgicale d'urgence à l'hôpital. Son coéquipier et ami d'un an son aîné est décédé d'une insuffisance multiviscérale septique dix jours plus tard.

Il est dit que trois des quatre prévenus ont commis plusieurs délits avant l'incident sanglant. "Cela doit également être clarifié", a déclaré l'avocat des parties civiles Alice Scaglione à la marge de l'ouverture du procès. Onze audiences ont été prévues jusqu'au 21 novembre pour le procès.

