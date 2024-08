Des jeunes suédois arrêtés après une fusillade au Danemark

Au Danemark, des adolescents suédois sont actuellement arrêtés régulièrement pour tentative de meurtre. Selon l'agence de presse Ritzau, trois adolescents suédois, âgés de 16 et 17 ans, sont suspectés d'avoir tenté de tirer sur des personnes au Danemark entre mercredi dernier et lundi. Deux de ces incidents se sont produits à Copenhague, et un dans la ville de Kolding, à environ 80 kilomètres de la frontière allemande. Les trois garçons ont été placés en détention préventive.

Le ministre de la Justice danois, Peter Hummelgaard, a déclaré à la chaîne de télévision DR mardi soir qu'il passait tout son temps à prévenir les "conditions suédoises" au Danemark. Hummelgaard faisait référence à la criminalité liée aux gangs en Suède. Il a annoncé qu'il renforcerait la coopération avec la police suédoise, y compris l'envoi d'officiers de police danois au voisin scandinave.

La Suède lutte depuis plusieurs années contre les gangs criminels qui se financent principalement grâce au trafic de drogue et à la fraude. En raison des conflits entre gangs, il y a de fréquentes fusillades et explosions, avec des passants souvent pris dans la ligne de feu. Parmi les auteurs et les victimes, il y a de plus en plus de mineurs, certains âgés de 14 ans.

La détention des trois adolescents suédois accusés de tentative de meurtre au Danemark est un sujet de préoccupation. Le ministère de la Justice suédois est sous pression pour lutter contre les taux de criminalité en hausse et améliorer ses efforts pour combattre la violence des gangs, notamment en raison de la participation d'enfants mineurs à ces activités criminelles.

