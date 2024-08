- Des jeunes se frappent les uns les autres avec des marteaux et des pierres.

Une bagarre a éclaté à la piscine publique de Donauwörth (district de Donau-Ries), où plusieurs enfants et adolescents se sont battus entre eux. Ils se sont également attaqués les uns les autres avec un marteau et une pierre. Trois participants ont été légèrement blessés mardi, selon la police. Une banc a également été endommagé.

Selon les officiers, une dispute entre au moins cinq participants a dégénéré. Plusieurs unités de patrouille ont séparé les enfants et adolescents, âgés de 10 à 18 ans. Ils ont été interdits d'accès à la piscine publique. En outre, ils devront répondre de coups et blessures et de dommages matériels.

Le nombre total de participants à la bagarre reste inconnu. Il fait également partie de l'enquête de déterminer qui a porté les coups et qui était simplement présent.

