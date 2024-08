- Des jeunes pandas géants résident au zoo de Berlin

Le zoo de Berlin a présenté deux nouveaux bébés pandas, nés jeudi à 13h03 et 14h19, comme l'a annoncé le zoo. Le duo se porte bien et est choyé 24h/24 par leur mère, Meng Meng, et l'équipe de soigneurs pandas. On croise les doigts pour les premiers jours cruciaux.

Les nouveau-nés pèsent respectivement 169 et 136 grammes, et mesurent environ 14 centimètres de longueur, ce qui est à peu près comparable à un cochon d'Inde de taille domestique. Ils sont actuellement chauves, sourds, aveugles et ont une teinte rosée. Leur pelage noir et blanc caractéristique apparaîtra plus tard.

Le Dr. Andreas Knieriem, vétérinaire et directeur du zoo, a exprimé son soulagement à la naissance en bonne santé des petits dans un communiqué de presse. "Les petits ont l'air pleins d'énergie, et Meng Meng montre vraiment l'essence de l'amour maternel envers ses petits - elle les chouchoute tendrement", a-t-il déclaré.

Meng Meng avait été inséminée artificiellement le 26 mars. Le 11 août, deux battements de cœur ont été identifiés par ultrasons, et seulement onze jours plus tard, les petits sont arrivés. La période de gestation a été de 149 jours.

Pour le moment, Meng Meng et ses petits resteront confinés dans l'enclos des pandas et ne seront pas visibles pour les visiteurs du zoo. Le père, Jiao Qing, n'est pas impliqué dans les soins des petits.

Les autres soigneurs du zoo sont également excités à propos des nouveaux bébés pandas et apportent un soutien supplémentaire à Meng Meng et à l'équipe des pandas. Visiblement, les soigneurs surveillent de près le développement des jumeaux, s'assurant qu'ils atteignent tous les jalons de croissance nécessaires.

