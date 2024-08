- Des jeunes discutent du champ de Tempelhof

La discussion concernant l'avenir du terrain de Tempelhofer et un éventuel développement de la périphérie implique également les enfants et les jeunes. Presque 200 personnes âgées de 6 à 19 ans ont participé à des ateliers organisés en juillet dans le cadre d'un processus appelé le Processus de Dialogue, a annoncé le Sénat de l'Urbanisme, du Développement et du Logement. L'objectif était de leur donner l'opportunité d'exprimer leurs opinions et leurs souhaits dès le début.

Entre autres choses, il y avait des excursions photo et la possibilité de concevoir un arbre des souhaits, de construire avec des Lego ou de peindre. Selon le Sénat, onze ateliers ont été proposés avec 198 enfants et jeunes de 15 écoles et centres de loisirs de six districts de Berlin, de Steglitz-Zehlendorf à Neukölln.

Les résultats de la participation des enfants et des jeunes seront publiés sur le site du projet à l'adresse https://thf-dialog.berlin.de/.

En plus de l'atelier de dialogue pour discuter de l'utilisation future, un concours international d'idées est prévu, qui intégrera les résultats de la discussion. La première phase du concours devrait commencer mi-novembre et être terminée d'ici la première moitié de 2025.

Après cela, le Sénat décidera de ce qui sera fait du terrain de Tempelhofer. Cependant, la construction y est interdite par la loi suite à un référendum réussi en 2014. Malgré cela, la coalition noire-rouge envisage de changer cela au moins aux abords de la zone en raison de la pénurie de logements à Berlin. Avant une décision politique finale, l'opinion de la ville sera de nouveau sondée - comment cela se fera est encore flou.



