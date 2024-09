- Des jeunes de 9 à 11 ans qui aiment la magie sont recherchés.

Incroyables Nouvelles pour les Fans de Potter à Travers le Monde !

Le monde numérique est en ébullition d'excitation car le réseau de diffusion américain HBO a annoncé son intention de casting les personnages principaux pour une nouvelle série télévisée inspirée du monde magique de Harry Potter, Ron et Hermione. Cette annonce passionnante a été rapportée par le magazine "Variety", et les candidats intéressés ont jusqu'au 31 octobre pour soumettre leurs candidatures.

Découvert via les Réseaux Sociaux

Les fans de la série adorée ont découvert l'appel de casting en ligne un récent lundi. HBO a confirmé l'authenticité de l'annonce à "Variety". L'appel de casting recherche des enfants qui auront entre neuf et onze ans en avril 2025. L'annonce précise qu'elle a une politique de casting ouverte, considérant toutes les ethnies et genres pour les rôles. Elle met en avant son engagement dans un processus de casting diversifié et encourage les soumissions pour tous les rôles.

Un Défi pour les Enthousiastes Allemand

Les fans allemands de Harry Potter peuvent également nourrir des rêves de figurer dans la série. Cependant, les nouveaux Harry, Hermione et Ron devront résider au Royaume-Uni ou en Irlande. Devenir citoyen britannique immédiatement peut sembler difficile, mais comme nous l'avons appris dans la série Potter, les miracles arrivent.

Pour l'audition, les jeunes acteurs doivent soumettre deux courts vidéos auto-enregistrées. Les directives demandent une brève présentation incluant la date de naissance, la taille et l'adresse actuelle de l candidato. Une personne ou un animal significatif dans la vie de l candidato doit également être décrit.

Échéance : 31 Octobre

L'échéance pour les soumissions est le 31 octobre. La série est prévue pour être filmée au Royaume-Uni en 2025 et 2026, et elle devrait couvrir sept saisons. Chaque saison adaptera un des romans best-sellers de J.K. Rowling (59 ans). Bien qu'une date de sortie n'ait pas encore été annoncée, la série est attendue comme un immense succès. Francesca Gardiner et Mark Mylod (59 ans) sont prévus pour servir comme producteurs exécutifs et réalisateurs de la série. La série Harry Potter, qui tourne autour des aventures du jeune sorcier Harry Potter, a vendu plus de 600 millions de copies dans le monde et a été transformée en huit films blockbusters entre 2001 et 2011, avec Daniel Radcliffe (35 ans) dans le rôle titre. Ces films ont généré environ 7,2 milliards d'euros de revenus.

L'appel de casting pour la nouvelle série Harry Potter est ouvert aux candidats du monde entier, mais les acteurs choisis devront résider soit au Royaume-Uni, soit en Irlande en raison de l'emplacement de tournage. Le Royaume-Uni, étant le pays choisi pour la production, devrait voir une vague d'enthousiasme de ses citoyens et des fans de Potter.

Lire aussi: