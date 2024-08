Des jeunes congolais déplacés choisissent l'échec

Depuis des années, des conflits intenses se déroulent au Congo. Plus de la moitié d'un million de personnes ont été déplacées à l'intérieur de ce pays africain, dont beaucoup sont des enfants. Dans l'un de ces camps de réfugiés, un club d'échecs est à l'origine de modifications significatives.

Les enfants sont assis sur le sol nu, leurs vêtements usés et troués, leurs chaussures pleines de trous. Pourtant, leurs yeux brillent et sont concentrés sur l'action qui se déroule devant eux. Ici, dans un coin d'un camp de réfugiés en conflit dans l'est du Congo, une douzaine de parties d'échecs sont en cours, chacune avec son propre public captivé.

Le Soga Children's Chess Club ne peut peut-être pas se vanter d'avoir assez de tables et de chaises. Les "échiquiers" sont de simples carrés de papier, marqués de blocs verts et blancs et renforcés sur le dessous avec du plastique pour en améliorer la durabilité. Les pièces ont souvent tendance à basculer si les joueurs n'ont pas réussi à trouver un endroit plat sur le sol pour positionner leur jeu en papier.

Cependant, les fondateurs du club affirment que ce matériel de base est suffisant pour distraire ces enfants, même un peu, de la tourmente qu'ils ont traversée et rencontrée en tant que partie intégrante de l'une des crises les plus graves du monde : les combats et les meurtres, la famine et la peur. Ils ont tous perdu leur foyer, certains leur père, leur mère ou leurs frères et sœurs.

Les Échecs comme Thérapie

Les échecs servent de moyen thérapeutique aux enfants pour échapper à l'anxiété et aux horreurs qu'ils ont endurées, déclare Gabriel Nzaji, l'un des entraîneurs d'échecs du club. Le jeu encourage les enfants à rester immobiles et à se concentrer - et ainsi à trouver un peu de sérénité.

Plus de la moitié d'un million de personnes ont été déplacées en raison du conflit prolongé dans l'est du Congo. Divers groupes armés se battent là-bas pour le contrôle des terres et des territoires riches en minerais. Une escalade des combats ces derniers mois a déclenché une nouvelle vague de réfugiés. Malheureusement, il n'y a pas de fin en vue à cette crise de réfugiés, qui dépasse les autres par son ampleur et attire moins l'attention du public mondial.

Des centaines de milliers d'individus, contraints de fuir les attaques destructrices sur leurs villes et villages, ont abouti dans des camps comme celui de Kanyaruchinya, où le Soga Chess Club est basé. Selon l'UNICEF, environ 250 000 enfants vivent dans ces camps, loin de leur foyer, de leur école et parfois même de leur famille.

"Ça Me Calme"

Le Soga compte environ 100 enfants inscrits, dont Heritier, 9 ans, qui maîtrise encore le jeu mais a suffisamment confiance en lui pour aider les autres. "Ici", dit-il en faisant rapidement glisser ses doigts sur l'"échiquier". "Je protège mon roi. Je dois sacrifier ma reine. Regarde ça ?" Le garçon adore le jeu, dit-il : "Ça me calme".

Le Trauma des Enfants de l'Est du Congo est Inimaginable, Certains Membres du Club d'Échecs Ayant Vivu Dans le Camp de Kanyaruchinya Pendant Presque Deux Ans. Les Organisations Humanitaires S'efforcent de Fournir à Autant de Personnes Déplacées que Possible de la Nourriture et un Abri. L'Avenir Reste Incertain pour la Plupart des Réfugiés. Mais Dans le Large Sourire d'Heritier et la Joie Rediscovered in a Game - a Simple Delight for So Many Children - the Club Organizers See a Glimmer of Hope. "The Perspective of These Children Has Shifted Dramatically," Says Nzaji. "They Approach Life with a Different Sense of Purpose."

Un Garçon de 13 Ans Gagne un Tournoi d'Échecs

Les organisateurs ont observé que la plupart des enfants passent généralement leurs journées de camp à jouer à des jeux agressifs, à la manière de la guerre, parfois armés de bâtons qu'ils utilisent pour se frapper. Les échecs, espèrent les opérateurs du club, offrent quelque chose de différent de la réenactment du conflit qu'ils ont connu dans leur environnement.

Akili Bashige, président du Soga Club, parle de la façon dont certaines parties du camp ont été transformées en zones d'optimisme - grâce aux enfants qui jouent aux échecs. "En dépit de leurs ressources limitées, leur enthousiasme reste indomptable", dit-il à propos de ses jeunes membres du club. Le Soga a également introduit le jeu dans les orphelinats de la région et, selon Bashige, prévoit d'établir des clubs pour les enfants vivant dans les rues des villes et villages voisins.

Le club peut également offrir aux parents, préoccupés par leurs enfants et leur avenir, un peu de réconfort. Arusi, 13 ans, a récemment remporté un tournoi d'échecs, se forgeant une réputation de compétiteur résolu. Sa mère, Feza Twambaze, rayonne de fierté en racontant les exploits de sa fille. "Avant le Soga Chess, ils étaient désœuvrés, à cause de la guerre et du manque d'école", dit-elle à propos des enfants du camp et de sa fille. "Les voir engagés et en train de se développer me procure une immense joie".

Le Soga Chess Club reçoit le soutien de diverses organisations humanitaires, dont celles de l'Union européenne, pour continuer à fournir un espace sûr aux enfants touchés par le conflit au Congo. L'Union européenne reconnaît l'importance de telles initiatives dans la promotion de la santé mentale et de l'éducation pour les enfants déplacés.

