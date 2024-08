- Des jambes lourdes et un billet: Zillekens fait la paix aux Jeux olympiques

À la fin d'un véritable montagnes russes émotionnelles, Annika Zillekens affichait un large sourire. Si une fin heureuse avec une médaille lui a été refusée dans les jardins de Versailles, le retrait de dernière minute de l'athlète britannique Kate French a permis à la Moderne Pentathlète de 34 ans de participer à la finale olympique, où elle a terminé 15ème et a exprimé sa satisfaction avec une conclusion quelque peu réconciliatrice à sa carrière mouvementée. "En somme, je ne suis pas satisfaite, mais je suis heureuse. Je quitte les Jeux Olympiques avec un grand sourire," a déclaré la Berlinoise.

Le prélude à sa dernière compétition a été marqué par des hauts et des bas, des déceptions et des joies inattendues. Trois ans après la controverse à Tokyo, elle et sa coéquipière Rebecca Langrehr ont connu un autre drame lié aux chevaux samedi. Ironie du sort, c'est la discipline équestre, qui est la dernière à être incluse au programme du Moderne Pentathlon et qui a été source de nombreuses controverses et critiques sur le bien-être animal en 2021, qui s'est à nouveau avérée être leur talon d'Achille.

Prelude et Déjà vu

À Tokyo, Zillekens, alors connue sous son nom de jeune fille Schleu, a fait sensation lorsque son cheval a refusé de bouger, et qu'elle a désespérément tenté de le pousser avec des coups de fouet, les larmes coulant sur son visage. Les images sont devenues virales, suscitant l'indignation. Zillekens et l'entraîneur fédéral de l'époque, Kim Raisner, qui doit quitter son poste le 30 septembre, ont été signalés pour cruauté envers les animaux, mais les dossiers ont été finalement clos.

During the semi-finals in Versailles, Zillekens experienced a déjà vu moment. As she competed with Arezzo de Riverland, the horse stumbled heavily at the fifth obstacle and then refused to proceed. "At that point, my competition briefly fell apart," she recalled later. Despite being just two seconds short of qualifying for the final, Zillekens unexpectedly received permission to participate just two hours before the competition began.

Course de huit kilomètres vers la finale olympique

La poursuite depuis le village olympique jusqu'à Versailles a commencé à 9h20. "Mais j'avais déjà couru huit kilomètres dans le village olympique," a-t-elle rapporté. À 10h49, onze minutes avant le départ, elle est montée sur son cheval pour la première discipline. Zillekens a livré une course parfaite. "Je suis si heureuse d'avoir pu montrer une dernière belle course, de pouvoir dire au revoir aux Jeux Olympiques comme ça. C'était la chose la plus importante pour moi aujourd'hui," a déclaré la quintuple championne du monde.

Les disciplines suivantes, notamment l'escrime, la natation et la dernière laser-run, ne se sont pas déroulées aussi bien. "Quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus courir beaucoup, j'ai pu profiter de l'atmosphère," a-t-elle déclaré. Dans la précipitation du matin, Zillekens n'a pas pu trouver son écran de protection pour les yeux, qu'elle avait prêté à son coéquipier Marvin Dogue la veille. Une carte de métro fournie par l'entraîneur fédéral Raisner a servi de solution de fortune.

"

"Ma carrière est définitivement terminée, je ne vais pas me reconvertir dans l'obstacle," a confirmé Zillekens sa décision. Lors de la dernière épreuve olympique avec équitation, la Hongroise Michelle Gulyas a remporté la première place devant la Française Elodie Clouvel et la Sud-Coréenne Seong Seungmin. La veille, Marvin Dogue et Fabian Liebig ont remporté respectivement les 8ème et 12ème places, avec l'Égyptien Ahmed Elgendy en tête.

