- Des invités au mariage attaqués avec des modèles et des projectiles standard

Un individu de cinquante-deux ans est suspecté d'avoir lancé des fusées et des artifices pyrotechniques lors d'une fête de mariage à Stadtlauringen, dans le district de Schweinfurt en Basse-Franconie. Selon les rapports de police, deux officiers ont subi des blessures légères lors de l'incident, samedi soir. Heureusement, les invités du mariage sont restés indemnes.

À l'arrivée de la première unité de police, des artifices pyrotechniques continuaient d'être tirés depuis la maison voisine vers la fête de mariage. Le suspect a initialement ignoré la présence de la police. Un autre artifice a explosé à proximité, causant des dommages auditifs temporaires aux deux officiers, mais leur permettant de reprendre leur travail.

La police a encerclé la propriété et arrêté le suspect. Plusieurs véhicules de patrouille ont encerclé les lieux. Après avoir échangé des mots avec les officiers, l'homme aurait cessé de lancer des artifices pyrotechniques et se serait rendu volontairement.

Sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 1,34%, l'homme de fifty-two ans était également believed to be en crise de santé mentale. Les forces de l'ordre l'ont transporté à l'hôpital du district pour observation. Les investigations se poursuivent, car l'homme est accusé de coups et blessures, d'agression sur des officiers en service et de violation des réglementations sur les explosifs.

Les officiers ont demandé l'aide de leurs collègues pour appréhender le suspect. Par la suite, le département de police a averti les voisins de maintenir une distance de sécurité en raison de la situation en cours.

