Des investisseurs importants déchargent des actions sur la plateforme sociale de Trump.

Les personnes liées à l'émission de télé-réalité de Donald Trump "The Apprentice", qui ont lancé conjointement son entreprise médias, ont rapidement vendu plusieurs millions d'actions. Selon les sources d'information, Andy Litinsky et Wes Moss, à la tête de United Atlantic Ventures, ont vendu plus de 7,5 millions d'actions de Trump Media & Technology Group en une semaine. L'accord de verrouillage, qui empêchait la vente d'actions pendant six mois, avait expiré. Cette vente est estimée à environ 88 millions de dollars.

La vente soudaine n'est pas surprenante compte tenu du litige juridique en cours entre Litinsky, Moss et Trump Media. Le procès affirme qu'ils ont pris une série de décisions imprudentes et gaspilleuses qui ont entraîné des pertes importantes. Le procès mentionne que "Moss et Litinsky ont lamentablement échoué dans tous les aspects" et demande au tribunal de les obliger à récupérer leurs actions. Auparavant, Litinsky et Moss avaient déposé une plainte contre Trump, affirmant son intention de réduire leur participation dans la nouvelle entreprise.

Trump : "Je n'ai pas besoin de l'argent"

Avant la vente de Litinsky et Moss, il y avait des rumeurs selon lesquelles Trump lui-même vendrait des actions. Cependant, ces craintes semblent infondées - la semaine dernière, Trump a déclaré aux médias : "Les gens pensent que je vais liquider mes actions. Je veux dire, ça vaut des sommes astronomiques. Mais je ne vais pas vendre mes actions. Je ne vais pas vendre mes actions. Je n'ai pas besoin de l'argent." L'incertitude quant à savoir si Trump, en tant que principal actionnaire, pourrait se retirer de l'entreprise et avoir un impact supplémentaire sur le cours de l'action, plane depuis des semaines.

Selon les dernières données, Trump possède 114,75 millions d'actions de Trump Media. Cette participation valait 6,2 milliards de dollars mi-mai. Cependant, le cours de l'action a connu une forte baisse ces derniers mois et a atteint un plus bas historique cette semaine.

Après la clôture jeudi à 13,98 dollars, la participation de Trump vaut environ 1,6 milliard de dollars. L'annonce de la vente d'actions a entraîné une baisse d'environ 1 % en après-bourse.

