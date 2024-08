De plus, la zone côtière principale a également connu des activités. - Des intrusions significatives ont été signalées à Wangerooge après une forte vague de vent.

Suite à une légère survenue de la mer, des marques d'érosion distinctives sont apparues sur Wangerooge, une île de la mer du Nord. Les pluies torrentielles du vendredi dernier ont emporté le sable jusqu'aux transats de la plage principale, comme le montrent les photographies. L'érosion sur la plage est a été considérablement aggravée, selon le NLWKN, l'organisme municipal chargé de la préservation des côtes. Cependant, ils ont assuré que la protection contre les inondations est maintenue sur toutes les îles de la Frise orientale.

Un remplacement rapide du sable est nécessaire pour la plage est, selon les mises à jour. Le NLWKN est actuellement occupé à renflouer le sable sur Wangerooge, une partie de laquelle s'est à nouveau érodée. Ces projets doivent se poursuivre. Ils visent à protéger les dunes à l'intérieur des terres, entre autres objectifs. Previously, the "Nordwestzeitung" and NDR reported about this situation.

Le sable de la plage principale ne sera remplacé qu'à partir de l'année prochaine, selon la municipalité de Wangerooge. "Les travaux de renflouement de sable de l'administration touristique ont lieu uniquement de mars à mai", a précisé un porte-parole.

Une légère survenue de la mer peut également se produire en été

Bien qu'une première survenue de la mer puisse sembler inhabituelle, elle n'est pas entirely impossible, a expliqué le NLWKN. Habituellement, la saison des survenues de la mer sur les îles de la Frise orientale commence en milieu/fin septembre, selon le NLWKN. "Bien que les survenues de tempête soient statistiquement plus probables pendant les mois d'hiver, des survenues légères comme celle du vendredi précédent peuvent se produire à tout moment de l'année", a précisé un porte-parole.

Le NLWKN met l'accent sur la nécessité de se préparer aux survenues de la mer tout au long de l'année, car des survenues légères peuvent se produire même en été. Pour soutenir l'environnement et prévenir une érosion supplémentaire sur Wangerooge, des efforts continuels sont déployés pour maintenir et renflouer le sable de la plage.

