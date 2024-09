Des inondations torrentielles s'infiltrent dans le zoo nigérian, entraînant des serpents et des crocodiles dans les zones résidentielles voisines.

Au nord-est de l'État de Borno, durement touché par les inondations, le personnel d'un zoo géré par l'État a rapporté mardi que plus de 80 % de la faune locale avait péri en raison des eaux en crue. Les habitants du zoo, y compris des reptiles dangereux, ont également été emportés dans les communautés voisines.

Une vidéo d'une autruche traversant une route immergée dans la capitale de la ville, Maiduguri, est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux.

Manzo Ezekiel, représentant de NEMA, l'agence nigériane de gestion des catastrophes, a déclaré à CNN mercredi que des efforts étaient déployés pour récupérer les animaux évadés.

"Je pense que les gestionnaires du zoo travaillent sans relâche pour récupérer autant d'animaux que possible. Les animaux qui se promènent constituent une menace pour la population", a déclaré Ezekiel.

Des parties importantes de Maiduguri restent immergées suite au débordement du barrage d'Alau, à environ 20 kilomètres (12 miles) au sud-est de la ville, ce week-end. Les inondations ont laissé de nombreuses maisons immergées.

Le HCR a décrit les inondations comme les plus graves à Maiduguri ces 30 dernières années.

Aucun décès humain n'a été signalé directement lié à cet incident, mais plus de 200 personnes ont péri dans d'autres incidents liés aux inondations dans le pays ces dernières semaines.

Le HCR estime qu'environ 280 000 personnes ont été touchées à Maiduguri, et environ 200 000 autres ont été déplacées dans la ville.

Les inondations au Nigeria ces dernières semaines ont entraîné 229 décès et le déplacement de plus de 386 000 personnes, selon les dernières données communiquées à CNN par NEMA. Le nord du Nigeria a été le plus touché par les inondations.

Selon NEMA, l'un des barrages de l'État de Borno a connu un effondrement de son déversoir, entraînant un débit d'eau accru et aggravant les inondations dans la région.

Ezekiel a expliqué à CNN que "les inondations sont extrêmement intenses" et "dépassent les prévisions".

"We didn't anticipate this quantity of water rushing into the town", a-t-il ajouté.

L'Agence météorologique nigériane (NIMET) avait nevertheless émis un avertissement concernant le risque d'inondations éclair dans le pays suite aux fortes précipitations.

Le mois dernier, l'Agence nigériane des services hydrauliques (NIHSA) avait également émis un avertissement concernant les niveaux d'eau élevés de la rivière Niger, l'une des plus grandes rivières du Nigeria, en recommandant des mesures préventives.

Les analyses du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoient que les événements de fortes précipitations deviendront plus fréquents et intenses dans presque toute l'Afrique, y compris le Nigeria, à mesure que le réchauffement climatique entraîné par l'homme fait augmenter les températures mondiales.

Les inondations actuelles dans l'État de Borno affectent gravement la météo, la rendant constamment pluvieuse et entraînant les eaux en crue. despite the efforts of the zoo managers, the weather conditions are making it difficult to retrieve the escaped animals, which pose a threat to the public.

Lire aussi: