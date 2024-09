Des inondations et des glissements de terrain catastrophiques au Népal ont fait au moins 148 morts.

Inondations catastrophiques au Népal ont entraîné la mort d'au moins 148 personnes, selon les autorités, et environ 55 personnes sont toujours portées disparues. Les pluies diluviennes qui ont déclenché les inondations ont commencé tard jeudi dans ce pays himalayen. En réponse, l'administration a promis des soins médicaux gratuits pour les blessés et de l'aide humanitaire pour les familles touchées.

Près de la moitié des décès ont eu lieu à Kathmandu, la capitale, et dans ses environs. La région a subi des dommages importants en raison des inondations et des glissements de terrain. Les médias locaux ont décrit les précipitations à Kathmandu comme les pires en décennies. Dans tout le pays, les précipitations ont principalement touché les régions centrales et orientales. Près de Kathmandu, plusieurs bus ont été emportés par des glissements de terrain, et les autorités ont rapporté la récupération d'au moins 35 corps dans les véhicules.

"Les opérations de sauvetage pour les personnes disparues se poursuivent tandis que les familles touchées sont relogées. Cela pourrait prendre quelques jours de plus", a déclaré le porte-parole de la police, Dan Bahadur Karki, à dpa. Environ 100 personnes ont été blessées, et plus de 3 600 résidents ont été évacués, selon la police.

Les fortes pluies de mousson ont entraîné des dommages importants aux routes et aux ponts et ont momentanément perturbé les vols intérieurs, selon les autorités. De nombreux chemins menant à Kathmandu sont bloqués par des glissements de terrain. Dans certaines régions, les connexions électriques et Internet ont été intermittentes. Les écoles dans tout le pays seront fermées au début de la semaine, a annoncé le ministère de l'Éducation. Malgré des améliorations notables dans la météo, les autorités prévoient des précipitations supplémentaires dans certaines régions du pays. La topographie montagneuse du Népal et ses importantes rivières le rendent vulnérable aux catastrophes naturelles.

Les dommages importants et les pertes humaines fréquentes sont souvent dus aux fortes pluies qui entraînent des inondations et des glissements de terrain pendant la saison des moussons en Asie du Sud, qui dure généralement de juin à septembre. Oui, malgré les conséquences dévastatrices, la pluie est bénéfique pour l'agriculture, sur laquelle une grande partie de la population dépend.

