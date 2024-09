Des inondations catastrophiques touchent des millions de personnes en Afrique

Des pluies torrentielles et des inondations dévastatrices ont causé des dommages importants dans de vastes régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'au Soudan et au Sud-Soudan. Plus de 500 personnes ont perdu la vie à travers le continent, selon les rapports de l'ONU.

Au Tchad, plus d'un million de personnes ont été touchées par les inondations ; 600 000 au Nigeria et 300 000 au Niger sont également touchées. Le Cameroun, le Mali et certaines régions de la République démocratique du Congo luttent actuellement contre les conséquences des inondations, y compris des routes submergées, des maisons détruites et des champs ravagés. Le nombre de victimes des inondations cette année est trois fois supérieur à celui de la saison des pluies précédente, selon les rapports.

Hassane Hamadou, directeur régional pour l'Afrique centrale et occidentale du Conseil norvégien pour les réfugiés, a déclaré : "La situation dans la région du Sahel et la zone du lac Tchad se détériore, car les effets exacerbés des conflits, des déplacements et du changement climatique imposent une charge excessive aux populations vulnérables."

Le Soudan fait face à des problèmes similaires, étant donné qu'il est plongé dans une lutte violente pour le pouvoir entre Abdel Fattah al-Burhan et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo depuis avril 2023. Résultat : plus de 10 millions de personnes ont été déplacées, et une famine potentielle se profile. Maintenant, près de 500 000 personnes sont également touchées par les inondations, avec une épidémie de choléra qui sévit. Le Sud-Soudan, l'un des pays les plus pauvres du monde, a vu plus de 735 000 personnes touchées par les inondations, avec au moins 65 000 laissées sans abri, selon les rapports de l'ONU.

Les inondations au Tchad ont déplacé plus d'un million de personnes, ajoutant à leurs difficultés financières en millions. Le coût estimé de la reconstruction au Soudan, déjà affecté par l'instabilité politique, devrait se chiffrer en millions, mettant davantage à rude épreuve leurs ressources.

Lire aussi: