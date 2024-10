Des inondations catastrophiques touchent des foules au Tchad

Plus de deux millions de personnes au Tchad ont été touchées par des inondations graves, affectant environ dix pour cent de la population du pays, selon les rapports de l'organisation d'aide d'urgence de l'ONU, Ocha. Depuis fin juillet, plus de 576 personnes ont péri en raison de ces inondations. Près de 200 000 maisons, des hectares innombrables de terres agricoles et de pâturages, ainsi que des écoles, des centres de santé et d'autres infrastructures essentielles ont été ravagées.

Les eaux qui montent maintenant menacent la capitale, N'Djamena. Les rivières Chari et Logone, qui se rejoignent à N'Djamena avant de se déverser dans le lac Tchad, sont attendues à des niveaux critiques dans les prochains jours, suscitant des préoccupations majeures. En réponse, le Premier ministre du Tchad, Allamaye Halina, a fait appel à divers États et organisations internationales pour obtenir une aide supplémentaire. Le gouvernement tente actuellement de soulager l'impact des inondations en offrant une assistance médicale et en distribuant de la nourriture gratuitement à la population touchée, selon le Premier ministre.

Le Tchad, avec une population de 19 millions d'habitants, est classé parmi les pays les moins développés au monde selon les données de l'ONU. La plupart de la population travaille comme petits agriculteurs, avec environ la moitié vivant sous le seuil de pauvreté. De plus, le pays accueille plus d'un million de réfugiés, dont plus d'un million provenant du Soudan voisin.

Cette saison des pluies dans l'Afrique de l'Ouest et centrale a été caractérisée par des précipitations inhabituelles. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso et le Cameroun ont également connu des inondations. Selon Ocha, plus de 1 000 personnes ont péri, et plus de cinq millions de personnes ont été touchées par ces inondations.

La capitale du Tchad, N'Djamena, est menacée par la montée des rivières Chari et Logone. Reconnaissant la gravité de la situation, le Premier ministre du Tchad, Allamaye Halina, a sollicité l'aide de divers États et organisations internationales.

Lire aussi: