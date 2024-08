Des inondations catastrophiques ont fait de nombreux morts alors que le Soudan est confronté à un conflit interne

Pluies tropicales conjuguées à l'effondrement d'un barrage ont entraîné des inondations catastrophiques, détruisant plus de 12 000 logements dans 10 provinces différentes, affectant plus de 30 000 familles, selon un rapport.

Un nombre important de morts a été signalé dans l'État du nord-ouest de la mer Rouge au Soudan, suite à l'effondrement du barrage d'Arba'at à Port-Soudan dimanche dernier, selon l'organisation d'aide d'urgence des Nations unies, annoncée lundi.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le nombre de morts pourrait augmenter, compte tenu du grand nombre de personnes encore portées disparues et déplacées par les inondations. De plus, certains résidents ont été contraints de chercher refuge dans les montagnes pour leur sécurité, tandis que d'autres ont été évacués.

OCHA a déclaré que les dommages à l'infrastructure de télécommunication, en raison des inondations, ont rendu difficile la collecte de données plus précises sur la situation. Dans une déclaration à CNN mardi, OCHA a souligné que les dommages au barrage, qui servait de principale source d'eau pour Port-Soudan, la cinquième plus grande ville du pays, entraîneraient des perturbations de l'approvisionnement en eau et aggraveraient les défis humanitaires dans l'État de la mer Rouge.

La dernière vague d'inondations s'ajoute aux conséquences désastreuses des inondations qui ont touché certaines régions du pays depuis juin, déplaçant plus de 100 000 personnes, selon OCHA.

Les scientifiques attribuent la hausse des événements météorologiques extrêmes fréquents et intenses au changement climatique d'origine humaine. Le Soudan figure parmi les pays les plus vulnérables au climat dans le monde, faisant face à des pluies mortelles et des inondations, ainsi qu'à des sécheresse dévastatrices.

Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées en raison d'un conflit armé prolongé entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), ayant entraîné au moins 18 000 morts.

Selon le rapport d'OCHA du mois dernier, la moitié de la population du pays lutte contre la faim aiguë.

