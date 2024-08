Des inondations catastrophiques ont dévasté plus d'un demi-million de personnes au Bangladesh et dans la région nord-est de l'Inde.

Plus de 300 000 personnes dans le sud-est du Bangladesh ont été touchées par des inondations, submergeant de nombreuses maisons et laissant des habitants bloqués sur les toits, selon un représentant local qui a parlé à CNN jeudi.

En Inde, au moins huit personnes ont perdu la vie suite à des glissements de terrain et des noyades, et des milliers ont cherché refuge dans des centres de secours, selon les autorités de gestion des catastrophes.

Les inondations et les glissements de terrain extrêmes ont fait des centaines de morts, déplacé des millions de personnes et détruit l'infrastructure dans toute l'Asie du Sud ces derniers temps. Malgré le fait que les inondations sont courantes dans la région pendant la saison des moussons, les scientifiques incriminent la crise climatique humaine pour amplifier les événements météorologiques extrêmes et les rendre plus mortels.

Des parties de l'État frontalier nord-est de l'Inde, le Tripura, et des districts dans l'est du Bangladesh ont enregistré des précipitations importantes allant jusqu'à environ 8 pouces (presque 200 millimètres) ces derniers jours, ce qui a entraîné une montée brutale des eaux de crue.

Jeudi, le centre de prévision et d'alerte des inondations du Bangladesh a rapporté que 11 rivières de la région avaient des niveaux d'eau dépassant le "niveau dangereux".

Dans le district de Feni lourdement touché de Chattogram, dans le sud-est du Bangladesh, des opérations de sauvetage sont en cours pour sauver les personnes bloquées dans des maisons inondées et pour héberger les déplacés.

Des militaires et des marins aident à l'évacuation des personnes en bateau en travaillant aux côtés des bénévoles, a déclaré Musammat Shahina Akter, une responsable importante de Feni.

Des bâtiments gouvernementaux et des écoles secondaires ont été transformés en abris, et plus de 25 000 personnes ont trouvé refuge dans des camps de secours, a déclaré Akter.

"We ne pensons pas que les gens pourront retourner chez eux de sitôt", a-t-il déclaré, ajoutant que la pluie diminuait mais que les niveaux d'eau ne pouvaient baisser qu'après l'arrêt des précipitations.

Kazi Piash, un résident de 24 ans de Feni, a déclaré qu'il avait cherché refuge sur son toit lorsque les inondations ont atteint son cou.

"Nous avons construit une tente de fortune sur le toit avec une bâche, mais il y a environ 40 d'entre nous sur les toits de deux maisons d'un étage", a déclaré Piash, ajoutant que le groupe comprenait sa belle-sœur enceinte.

"Nous sommes sur le toit depuis des heures, mon corps tremble, nos téléphones n'auront pas de batterie longtemps, alors nous avons besoin d'aide rapidement", a-t-il déclaré.

Des vidéos ont montré des habitants pagayant en canoës et nageant avec leurs biens dans des ruisseaux boueux, alors que les eaux de crue atteignaient les toits des maisons.

Entre-temps, l'Inde a nié les allégations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles les inondations étaient dues à l'ouverture forcée d'un barrage sur la rivière Gomati, qui traverse le Tripura et entre au Bangladesh par le district de Comilla.

Selon le ministre de l'Électricité de Tripura, Ratan Lal Nath, le barrage a été conçu de telle manière que l'eau excédentaire s'échappe automatiquement une fois que le niveau d'eau atteint un certain point.

"Aucune vanne n'a été ouverte pour le projet hydroélectrique de Gomati", a déclaré Nath mercredi, ajoutant que la capacité de stockage du réservoir était de 94 mètres (308 pieds).

Des précipitations supplémentaires sont attendues dans le Tripura et l'est du Bangladesh, avec des prévisions de 2 à 6 pouces (50 mm à 150 mm) de pluie pour les trois prochains jours.

Le monde Witnesses une augmentation des événements météorologiques extrêmes, l'Asie du Sud étant récemment lourdement touchée. En plus des inondations dans le sud-est du Bangladesh, l'Inde a également été touchée par des glissements de terrain et des noyades, entraînant plusieurs décès.

