Des innovations potentielles qu'Apple pourrait dévoiler le 9 septembre

Apple organise un événement le 9 septembre avec le slogan "C'est l'heure du spectacle". Il est largement connu que la nouvelle série iPhone 16 sera la star, mais il semble qu'il y ait quelque chose de plus important en jeu. Cela est suggéré par le slogan de l'événement.

Le pot aux roses est découvert : Apple a envoyé des invitations pour un événement le 9 septembre avec le slogan "C'est l'heure du spectacle". Alors que tout le monde s'enthousiasme pour les modèles iPhone 16 à venir, il semble qu'il y ait plus à cet événement que de simples nouveaux téléphones. Peut-être que Tim Cook et son équipe présenteront une gamme de nouveaux appareils. Mais cette fois, c'est le logiciel qui pourrait voler la vedette.

Un iPhone lumineux ?

C'est ce que semble suggérer le slogan de l'événement. "Lumière" et "Showtime" se marient bien avec les fonctionnalités supposées des prochains iPhones. Allumez Siri avec l'IA d'Apple (Intelligence Artificielle), et l'écran pourrait s'illuminer autour des bords, assorti aux couleurs de l'invitation de l'événement.

Apple devrait présenter ses nouvelles fonctionnalités IA qui feront partie d'iOS 18. Mais il y avait des rapports il y a quatre semaines selon lesquels les nouveaux iPhones ne seraient peut-être pas si intelligents dès le départ. De nombreuses fonctionnalités IA pourraient être déployées dans une mise à jour ultérieure d'iOS 18.1.

Progrès régulier

Les fonctionnalités qui seront disponibles dans le monde entier, en dehors des États-Unis et des régions anglophones, restent incertaines. La DMA (Digital Markets Act) s'applique ici, donc Apple a annoncé plus tôt que les nouvelles fonctions IA seraient Released plus tard dans ces régions. Cette loi, entre autres, oblige les grandes entreprises technologiques à partager leur technologie avec leurs concurrents.

Les iPhone 16 pourraient d'abord analyser et résumer les textes anglais, organiser les e-mails et les messages, et générer des émojis personnalisés (Memojis). Mais Cook et son équipe pourraient nous réserver des surprises supplémentaires le 9 septembre.

Boutons à des fins précises

Si l'on parle du matériel, les nouveaux iPhones semblent subir de grands changements. Pas seulement les modèles Pro, mais même les modèles standard pourraient obtenir un bouton d'action pour des commandes rapides comme la traduction de texte.

Les quatre nouveaux venus pourraient avoir un bouton appareil photo sur le côté droit, servant à plus qu'à déclencher. Avec des capteurs tactiles, vous pourriez peut-être ajuster la mise au point ou le zoom avec le nouveau bouton.

Les modèles standard, cette année les 16 et 16 Plus, pourraient être renforcés pour gérer l'Intelligence Apple. Ils pourraient obtenir une puce A18, comme les deux modèles de haut de gamme iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Et ils pourraient enregistrer des vidéos 3D pour la Vision Pro d'Apple.

Pros, plus grands et meilleurs

Alors que les modèles standard auront probablement moins de fonctionnalités, les modèles Pro pourraient en avoir d'exclusives pour se démarquer. Les processeurs des Pros seront probablement plus puissants, et les deux drapeaux - l'iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max - pourraient avoir des écrans plus grands, 6,3 et 6,9 pouces, par rapport aux téléphones actuels.

De meilleurs écrans pourraient également être au menu pour les Pros. Des bords plus minces, des écrans OLED plus efficaces et même des micro-lentilles pour une meilleure luminosité pourraient figurer sur la liste des fonctionnalités des Pros.

Plus que des iPhones

La montre Apple pourrait devenir plus grande dans sa dixième génération. Les versions de 45 et 49 millimètres sont censées être en cours de développement. Mais elles ne seront pas plus épaisses que la série actuelle 9, qui est disponible en 41 et 45 millimètres. La montre Apple SE et Ultra pourrait également recevoir des mises à jour mineures.

Les AirPods sont également attendus pour faire des vagues le 9 septembre. Deux modèles pourraient être au menu - une mise à jour des AirPods réguliers et une variante Pro avec annulation active du bruit (ANC). Des AirPods Max de deuxième génération pourraient être annoncés, mais pas pendant cet événement.

D'autres appareils, notamment une nouvelle iPad Mini et de nouveaux ordinateurs Mac avec une puce M4, pourraient également recevoir une mise à jour. Le Mac mini pourrait également avoir un design plus compact, tandis que le MacBook Pro et l'iMac devraient avoir plus de puissance.

