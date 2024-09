Des informations tirées de la rencontre présidentielle de l'ABC impliquant Donald Trump et Kamala Harris

Dans sa réponse initiale, Trump a accusé Harris et le président Biden d'avoir échoué à protéger la frontière, ce qui a entraîné une augmentation des migrants qu'il a affirmé être en train de "détruire notre pays". Il a attaqué sans relâche l'administration actuelle et a suggéré que de nombreux conflits mondiaux auraient pu être évités s'il était toujours à la Maison Blanche.

Harris s'est présentée comme une présidente pour tous les Américains et a anticipé les attaques de Trump. Elle l'a ensuite provoqué à plusieurs reprises.

Il s'agissait du deuxième débat de l'élection générale de l'année, marquant la première fois depuis que Biden avait quitté la course. Les démocrates ont ensuite nommé Harris.

Voici quelques observations clés du premier segment du débat :

Harris donne le ton

Lorsque Harris et Trump se sont rencontrés sur scène à Philadelphie, c'était leur première rencontre en personne. Trump, de manière remarquable, avait sauté l'investiture de Biden.

Harris a donné le ton en traversant l'espace de six pieds séparant son pupitre de celui de Trump et en tendant la main pour une poignée de main. Elle s'est présentée et a dit : "Allons avoir un bon débat."

"Ravi de vous rencontrer", a répondu Trump.

Cela a marqué la première poignée de main dans un débat présidentiel depuis que Trump et Hillary Clinton s'étaient affrontés en 2016. Trump avait mis Clinton mal à l'aise en se tenant trop près pendant leur débat en style rencontre avec le public.

Trump a principalement regardé devant lui tandis que Harris parlait, tandis que Harris communiquait par des expressions faciales. Elle a ri de certains commentaires de Trump, a souri à d'autres, a secoué la tête à certains moments et est parfois apparue perplexe.

Lorsque Trump a remis en avant un mythe démenti concernant les immigrants haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, prétendument en train de manger les animaux domestiques des résidents locaux, Harris a ri moqueusement en gesticulant et en pointant du doigt Trump.

Trump adopte les théories du complot

Quelle que soit la réaction de son colistier, Trump n'a pas résisté à promouvoir la théorie du complot populaire pendant le débat.

L'ancien président a mentionné la théorie du complot infondée selon laquelle les migrants haïtiens vivant à Springfield, dans l'Ohio, mangeaient les animaux domestiques. Il a déclaré à un moment donné : "À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chats. Ils mangent les animaux domestiques des gens qui y vivent."

Les responsables de la ville de Springfield ont nié toute allégation selon laquelle les immigrants de la ville mangeaient réellement des animaux domestiques. Trump, en réponse, a affirmé que "les gens à la télévision" faisaient de telles affirmations. Lorsqu'on lui a demandé plus d'informations, Trump a simplement répondu : "Nous verrons."

Lorsque le débat a porté sur la criminalité, Trump a déclaré que la criminalité augmentait aux États-Unis, allant à l'encontre des données du FBI indiquant que la criminalité a récemment diminué.

Trump a de nouveau invoqué une autre théorie du complot, affirmant que le FBI est profondément corrompu et émet de fausses déclarations. Il a argumenté : "C'était une arnaque."

Plus tard pendant le débat, Trump a affirmé que les élections américaines étaient "un désastre" et a suggéré que les démocrates tentaient de permettre aux immigrants sans papiers de voter aux élections.

"Notre nation se détériore", a-t-il déclaré.

Débat sur l'avortement très controversé

Peu de moments ont mieux mis en évidence la différence entre la performance de Biden lors du débat en juin et celle de Harris mardi que le débat sur l'avortement.

La vice-présidente, une fervente défenseure des droits à la procréation, a réussi à contrer la défense de Trump de sa politique sur l'avortement plus efficacement que Biden n'avait pu le faire.

L'ancien président, qui a joué un rôle déterminant dans la nomination de trois juges de la Cour suprême qui ont abrogé les protections federales sur l'avortement, a essayé de paraître plus modéré sur la question en critiquant les interdictions d'avortement de six semaines et en exprimant son soutien aux exceptions en cas de viol, d'inceste et de la vie de la mère. Cependant, il continue de défendre l'abrogation de Roe v. Wade.

"Maintenant, cela n'est plus lié au gouvernement fédéral", a-t-il déclaré. "J'ai fait un excellent travail en obtenant cela. Il a fallu du courage pour le faire."

Trump a répété plusieurs points sur l'avortement qu'il avait faits lors de son débat avec Biden en juin. Il a affirmé que "tout le monde" voulait que la question soit renvoyée aux États, malgré l'opposition forte des démocrates et de certains indépendants. Il a également fait des affirmations factuellement erronées sur les propos d'un ancien gouverneur de Virginie concernant les bébés et les avortements.

Et Trump a amplifié la fausse allégation selon laquelle certains États permettent que des avortements soient pratiqués après la naissance d'un bébé, ce qui a suscité une vérification des faits de la part de Linsey Davis d'ABC News.

"Il n'y a aucun État de ce pays où il est légal de tuer un bébé né après sa naissance", a déclaré Davis.

Harris a répliqué en évoquant des cas où des femmes n'ont pas pu obtenir d'avortement après des expériences de viol ou des difficultés à obtenir des soins en cas de fausse couche.

"Voulez-vous savoir qui le veut ?", a-t-elle demandé. "Les femmes qui veulent mener une grossesse à terme tout en souffrant d'une complication de grossesse, qui luttent pour obtenir des soins en cas de fausse couche dans un service d'urgence parce que les professionnels de santé ont peur de faire face à des repercussions légales, et qui saignent dans le parking de leur voiture - elle ne voulait pas ça."

À Springfield, Trump a répondu aux critiques de Harris sur son projet de loi sur l'immigration en disant : "Ils dévorent les chiens, ils dévorent les chats."

Harris est apparue perplexe mais a rarement remis en question la remarque, semblant satisfaite de laisser Trump continuer.

Trump est apparu particulièrement en colère contre le commentaire de Harris concernant ses meetings de campagne. Malgré la tentative de Muir de recentrer le débat sur l'immigration, l'un des sujets préférés de Trump, l'ancien président a refusé de lâcher prise.

"D'abord, je voudrais répondre aux commentaires sur les meetings", a commencé Trump, en se moquant d'abord des tailles de foule de Harris, puis en louant les siennes. "Personne ne quitte mes meetings. Nous organisons les meetings les plus importants, les plus extraordinaires de l'histoire de la politique."

La première heure du débat s'est terminée comme elle avait commencé - avec Trump en train de faire une longue tirade unilatérale sur l'élection de 2020, qu'il a falsement affirmé avoir été volée.

"Donald Trump n'a pas de plan pour vous," a déclaré Harris, répondant à une question sur l'économie, s'adressant directement à la caméra et interagissant avec les téléspectateurs.

En insistant sur son enfance "enfant de la classe moyenne", Harris a présenté une vision économique avec des réductions fiscales pour les familles et des déductions fiscales pour les entreprises, tandis que Trump, selon elle, se contenterait de continuer à accorder des allègements fiscaux aux riches.

Trump, a poursuivi Harris, "n'a pas de plan pour vous parce qu'il est plus préoccupé par sa propre défense que par votre service."

Le message de sa campagne a constamment présenté Trump comme un candidat égoïste, et Harris a renforcé ce message sur la scène du débat.

"Je vous le dis, vous ne l'entendrez jamais parler de vous. Et je vous le dis : je pense que vous méritez un président qui vous met en premier," a-t-elle déclaré.

Cette histoire se développe encore et sera mise à jour.

Lire aussi: