Des informations sur le présumé complot de racket et les accusations de trafic sexuel contre Sean "Puffy" Combs

Pour de nombreuses années, Sean Combs, plus connu sous les noms de 'Puff Daddy,' 'P. Diddy,' 'Diddy,' 'PD' ou 'Love,' l'accusé, aurait prétendument mal traité, intimidé et manipulé à la fois des femmes et son entourage pour satisfaire ses désirs sexuels, renforcer sa réputation et dissimuler ses actions, comme l'affirme l'acte d'accusation. Combs a utilisé les ressources, la main-d'œuvre et l'influence de son immense empire commercial, qu'il dirigeait et contrôlait, pour établir une organisation criminelle. Cette organisation, telle que mentionnée dans l'acte d'accusation, était impliquée dans diverses activités illégales telles que le trafic d'êtres humains, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice, entre autres.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a inculpé Combs de trois chefs d'accusation, notamment la conspiration de rackettings, le trafic sexuel et l'aide et la complicité de la prostitution. Selon l'avocat de Combs, Marc Agnifilo, Combs a l'intention de plaider non coupable.

L'acte d'accusation étaye les allégations selon lesquelles Combs dirigeait une "organisation criminelle", aux côtés d'autres associés et employés. Il mentionne également des exemples spécifiques de malversations et révèle des découvertes faites lors des perquisitions des résidences de Combs en mars.

Voici quelques points saillants tirés de l'acte d'accusation :

Combs inculpé pour avoir dirigé une "organisation criminelle"

Le chef principal de l'acte d'accusation est la conspiration de rackettings, une infraction fédérale fréquemment utilisée contre les organisations criminelles organisées, telles que la mafia.

Dans le cas de Combs, l'"entreprise Combs" se composait de Combs lui-même, de son label de musique Bad Boy Entertainment, ainsi que d'employés, de personnel et d'associés, notamment des agents de sécurité, des travailleurs domestiques, des assistants personnels et des supervisors de haut niveau, selon l'acte d'accusation.

Les membres et associés de l'"entreprise Combs" auraient prétendument participé à diverses activités illégales, notamment le trafic sexuel, le travail forcé, le transport pour la prostitution, la coercition et l'incitation à la prostitution, les infractions liées aux stupéfiants, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice, entre autres.

L'acte d'accusation énumère huit objectifs principaux de l'"entreprise Combs", qui comprenaient, en plus des activités commerciales légitimes, la préservation du pouvoir de Combs par la violence, les menaces et les abus, la satisfaction de ses désirs sexuels personnels en exploitant des femmes et en employant des travailleurs du sexe, la facilitation de l'agression sexuelle et du trafic d'êtres humains, et le shielding de l'entreprise de la surveillance policière par la manipulation, la corruption et l'intimidation.

L'acte d'accusation inclut une vidéo de surveillance de 2016 montrant Combs en train de battre une femme

L'acte d'accusation accuse Combs d'avoir un historique d'abus et fait spécifiquement référence à une vidéo de surveillance exclusive de CNN montrant qu'il battait brutalement sa petite amie, Casandra Ventura, une musicienne mieux connue sous le nom de Cassie, dans un hôtel de Los Angeles en mars 2016.

Combs aurait eu un comportement récurrent et fréquent de maltraitance envers les femmes et les autres, selon l'acte d'accusation, qui se serait manifesté occasionnellement par des moyens verbaux, émotionnels, physiques et sexuels.

La maltraitance physique était particulièrement récurrente et largement médiatisée, ayant eu lieu "nombreuses" fois depuis environ 2009, selon l'acte d'accusation, et ayant continué pendant plusieurs années.

L'acte d'accusation met en évidence un tel incident dans un hôtel de Los Angeles en ou autour de mars 2016, montré sur la vidéo, où Combs est accusé de donner des coups de pied, de tirer et de lancer un vase sur une femme. Après l'intervention du personnel de l'hôtel, Combs aurait prétendument tenté de les soudoyer pour leur silence, selon l'acte d'accusation.

Les détails corroborent le rapport de CNN de mai sur la vidéo qui montrait Combs battant et donnant des coups de pied à Ventura, bien que Ventura ne soit pas nommée dans l'acte d'accusation.

En novembre 2023, Ventura a déposé une plainte contre Combs, l'accusant d'agression sexuelle et d'années d'abus. Le représentant légal de Combs a nié les allégations, les qualifiant d'"offensives et outrancières". La plainte a été réglée le lendemain même de son dépôt.

La vidéo de surveillance explosive a contredit les précédentes déclarations d'innocence de Combs, et il a publié une vidéo sur Instagram s'excusant peu après.

"Mon comportement dans cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actions dans cette vidéo," a-t-il déclaré.

La police a saisi des armes à feu, des drogues et des fournitures pour "parties déjantées" lors de perquisitions chez Combs

