Des informations prétendument fabriquées sur Southport: les autorités pakistanaises arrêtent un web designer

La mort tragique de trois jeunes filles à Southport, en Angleterre, a malheureusement entraîné une augmentation de la violence, en particulier de la part d'extrémistes de droite. Cette escalade peut être attribuée à des informations trompeuses qui circulent sur l'auteur de l'attaque. Il semble qu'un ingénieur logiciel de 31 ans basé au Pakistan utilise sa plateforme, Channel3Now, pour propager ces fausses rumeurs.

Des enquêtes ont été ouvertes au Pakistan, principalement axées sur les troubles qui ont eu lieu au Royaume-Uni à la fin du mois de juillet. Le principal suspect, un ingénieur logiciel sans expérience journalistique, s'est présenté devant le tribunal de Lahore, accusé de terrorisme en ligne. Le porte-parole de l'Agence fédérale d'enquête du Pakistan (FIA) accuse le suspect d'avoir diffusé de fausses informations via Channel3Now, ce qui a entraîné des émeutes au Royaume-Uni.

"Channel3Now a été utilisé comme moyen de gagner de l'argent", a révélé le porte-parole de l'AIA. Le suspect, dans un article publié, a rapporté à tort que le responsable de la mort de plusieurs enfants à Southport était un demandeur d'asile musulman. Ces informations trompeuses se sont propagées dans les réseaux en ligne, entraînant des émeutes de droite dans tout le pays.

L'un des premiers à diffuser de fausses informations sur l'identité de l'auteur de l'attaque de Southport était un compte Twitter nommé Channel3Now. Selon un compte Facebook crédité à Channel3Now, le site est géré par des personnes basées à la fois au Pakistan et aux États-Unis. Le directeur de la rédaction de Channel3Now a présenté des excuses le 31 juillet, deux jours après le coup de couteau de Southport, pour la publication d'informations trompeuses.

Les premières enquêtes suggèrent que le seul objectif du suspect était de générer des revenus en partageant du contenu sensationnel. Dans un article publié quelques heures seulement après l'attaque de Southport le 29 juillet, le suspect a diffusé des informations trompeuses qui ont attiré beaucoup d'attention dans le monde numérique. L'accusé a déclaré lors de l'audience qu'il avait simplement partagé du contenu sur l'auteur de l'attaque de Southport sur les réseaux sociaux et n'était pas la principale source d'informations trompeuses.

Une classe de danse a été la cible tragique de l'attaque, où trois filles âgées de six, sept et neuf ans ont perdu la vie tandis que huit autres enfants et deux adultes ont été blessés en tentant d'aider. Malheureusement, un adolescent de 17 ans originaire du Pays de Galles, dont les parents viennent du Rwanda, un pays principalement chrétien, a été arrêté en relation avec l'incident. Des informations fausses sur l'auteur ont rapidement circulé sur les réseaux en ligne, déclenchant une vague de

