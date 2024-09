Des informations non vérifiées sur les animaux dans l'Ohio et l'implication de Laura Loomer ont par inadvertance perturbé les stratégies offensives prévues par Trump contre Harris.

Trump propage à répétition des rumeurs non étayées concernant les migrants haïtiens en Ohio, prétendument consommant des animaux domestiques, a fait sensation lors d'une tournée dans les États de l'Ouest, y compris des arrêts en Arizona et au Nevada, cette semaine. Cette désinformation a éclipsé une série de discours économiques et accusations contre la vice-présidente Harris pour ses échecs en matière de sécurité aux frontières.

Lors d'une conférence de presse en Californie vendredi, Trump a annoncé des plans pour des «déportations massives» depuis Springfield, Ohio, la ville qui est devenue un point chaud politique en raison de figures républicaines, y compris Trump lui-même et le sénateur de l'Ohio JD Vance, propageant des allégations fabriquées concernant les immigrants haïtiens mangeant des animaux domestiques.

Le site web de la ville de Springfield indique qu'entre 12 000 et 15 000 immigrants résident dans le comté de Clark, les immigrants haïtiens étant présents légalement dans le cadre d'un programme permettant aux citoyens et résidents américains de parrainer leurs proches en Haïti.

Au cours de son discours, Trump a également pris pour cible un gang vénézuélien à Aurora, Colorado. Il a poursuivi en employant un langage péjoratif envers les immigrants sans papiers, les décrivant comme des «nids de mauvaises personnes» étant relocalisées aux États-Unis.

"C'est comme une invasion de l'intérieur, et nous allons procéder à la plus grande deportation de l'histoire des États-Unis. Nous allons l'initier à Springfield et à Aurora", a déclaré Trump.

"Les gens de l'Ohio ont peur", a-t-il ajouté. "Ça va empirer. C'est sur le point de devenir si mauvais. Vous savez ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'ils sont simplement en train de s'installer."

Pourquoi Trump cible Harris sur l'immigration

Les républicains considèrent généralement l'immigration et la sécurité aux frontières comme un enjeu politique important et un outil pour critiquer Harris, qu'ils ont qualifiée de «tsarine de la frontière» de Joe Biden. Ce titre découle de la décision de Biden en 2021 de confier les pourparlers diplomatiques avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras à Harris pour traiter les causes profondes qui ont poussé leurs citoyens à tenter de migrer aux États-Unis.

Durante le débat de mardi, les attaques de Trump contre Harris concernant l'immigration sont devenues de plus en plus extrêmes, alors qu'il affirmait à tort que les migrants à Springfield mangeaient des animaux domestiques.

Les remarques de Trump ont été vivement critiquées par Biden.

"C'est simplement faux. Il n'y a pas de place en Amérique pour ce qu'il fait – ça doit s'arrêter", a déclaré Biden lors d'un brunch en l'honneur de l'excellence noire à la Maison Blanche vendredi.

La mairie de Springfield a été contrainte de fermer jeudi en raison d'une menace de bombe. Deux écoles élémentaires ont été évacuées à Springfield vendredi en raison d'une alerte à la menace émise par la division de police de Springfield.

Le maire de Springfield, Rob Rue, a appelé les politiciens nationaux, y compris Trump et Vance, à être prudents dans leurs propos dans un communiqué jeudi soir, en appelant à un soutien plutôt qu'à la haine.

Trump a balayé ces préoccupations vendredi.

"Non, non – la véritable menace est à notre frontière", a-t-il déclaré.

Le pape François a dénoncé la position de Trump sur l'immigration vendredi tout en critiquant Harris pour son soutien aux droits à l'avortement.

"Laisser les migrants n'importe où, les envoyer ailleurs... c'est une atrocité. Tuer un enfant dans le ventre, c'est un assassinat – il y a de la vie là-bas. Nous devons parler ouvertement de ces choses", a déclaré le pape.

Vance, colistier de Trump, a affirmé que les déclarations de Trump ont suscité un débat sur l'immigration, reconnaissant même les faiblesses factuelles des rumeurs qui ont suscité la controverse.

Vance a déclaré mardi : "Il est possible que toutes ces rumeurs s'avèrent fausses". Mais la véracité des allégations ne semblait pas être sa principale préoccupation.

"Ne laissez pas la pression des médias biaisés vous empêcher de discuter de cette crise humanitaire dans une petite ville de l'Ohio chaque jour. Nous devons en parler", a-t-il publié sur Twitter vendredi.

Trump loue Loomer comme une «esprit libre»

La controverse concernant les animaux et les animaux domestiques mangés en Ohio n'était pas le seul moment controversé de cette semaine qui a mis en évidence la campagne de Trump.

Trump est associé à l'agitateur d'extrême droite Laura Loomer, qui a propagé des théories du complot sur le 11 septembre et fait des commentaires racistes contre Harris sur les réseaux sociaux.

Trump a décrit Loomer comme une «esprit libre» et une «soutien» vendredi.

"C'est une personne ferme. Elle a des opinions passionnées, et je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais ce n'est pas mon responsabilité. Elle nous soutient", a déclaré Trump.

Le directeur de la réponse rapide du Comité national démocrate, Alex Floyd, a condamné l'association de Trump avec des alliés controversés tels que Loomer vendredi, déclarant que ceux qui entourent Trump sont «aussi professionnels que vous pouvez vous y attendre pour un fraudeur condamné".

Harris fait campagne en Pennsylvanie

Trump et Harris sont revenus sur le chemin de la campagne après le débat de mardi, qui a été déclaré remporté par Harris avec 63% des votes contre 37% pour Trump selon un sondage CNN réalisé par SSRS.

La tournée de l'Ouest de Trump a suivi les événements de campagne de Harris en Pennsylvanie – le principal État disputé de l'élection 2024, avec 19 grands électeurs en jeu.

Les dépenses collectives en publicité télévisée dans l'État ont atteint 175 millions de dollars, avec les démocrates dépensant plus de 93 millions de dollars et les républicains contribuant à environ 81 millions de dollars, selon les données d'AdImpact. De plus, 136 millions de dollars supplémentaires sont prévus pour être investis, avec les démocrates comptant pour 77 millions de dollars et les républicains contribuant à 59 millions de dollars, du samedi à l'élection. Cette somme dépasse celle dépensée ou réservée dans tout autre État.

Harris a besoin d'une forte participation dans les bastions démocrates comme Philadelphie et Pittsburgh tout en essayant de réduire l'avantage de Trump dans les régions républicaines de l'État. Sa visite vendredi s'est concentrée sur deux comtés, Cambria et Luzerne, que Trump a remportés lors de ses deux mandats présidentiels.

"Je crois sincèrement que nous devons gagner chaque vote, et cela signifie s'engager avec la communauté où elle se trouve. C'est pourquoi je suis ici. Nous allons consacrer plus de temps à la Pennsylvanie", a déclaré Harris aux journalistes dans une librairie de Johnstown vendredi.

Les reporters de CNN Kit Maher, Betsy Klein, Ebony Davis et Kate Sullivan ont contribué à ce rapport.

Les débats en cours sur l'immigration et la sécurité aux frontières aux États-Unis ont profondément entrelacé la politique et la société, avec des figures comme Trump utilisant un langage incendiaire contre les immigrants sans papiers et des groupes spécifiques, comme sa récente critique d'un gang vénézuélien à Aurora, Colorado.

L'atmosphère politique entourant l'immigration a conduit à une surveillance intense et à des conversations divisives, la rhétorique de Trump suscitant souvent la controverse et les critiques, comme ses allégations fausses concernant les migrants haïtiens mangeant des animaux domestiques à Springfield, Ohio.

