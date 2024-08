Des informations existent concernant les Afghans expulsés de force.

En pleine nuit, l'Allemagne expulse 28 délinquants vers l'Afghanistan. Ce geste marque la première expulsion vers ce pays depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021. Mais qui sont ces criminels et quels sont leurs méfaits ? Les hommes ont été reconnus coupables d'infractions telles que des agressions sexuelles, des blessures physiques graves, des tentatives de meurtre et des violations de la loi sur les stupéfiants. Voici ce qui a été rendu public :

Hesse a expulsé six malfaiteurs. "Il est justifié et essentiel d'expulser les criminels et les individus dangereux vers l'Afghanistan également", a déclaré le ministre-président de Hesse, Boris Rhein.

Bade-Wurtemberg a expulsé cinq "graves contrevenants", comme l'a expliqué le secrétaire d'État à la migration, Siegfried Lorek. L'un d'eux a commis une agression sexuelle sur une fille de 14 ans dans la région d'Ulm, ainsi que trois autres délinquants. Parmi les expulsés figuraient "des agresseurs graves condamnés pour tentative de meurtre" et "un récidiviste qui avait été jugé plus de 160 fois".

Basse-Saxe a expulsé cinq hommes. Ils avaient entre 20 et 30 ans et ont été expulsés soit directement de prison, soit en liberté, a révélé la ministre de l'Intérieur Daniela Behrens. Leurs infractions comprenaient le meurtre, l'agression sexuelle, les blessures graves, la maltraitance des vulnérables, la tromperie et le vol.

Bavière a expulsé trois hommes. Deux étaient des délinquants sexuels, a révélé le ministre de l'Intérieur Joachim Herrmann. Un troisième a enfreint la loi sur les stupéfiants. Tous les trois ont été condamnés et ont entre 27 et 30 ans.

Saxe-Anhalt a renvoyé deux délinquants sexuels à Kaboul, a rapporté le gouvernement de l'État. L'un a été condamné à une peine de plusieurs années pour deux viols. "La deuxième personne a été condamnée pour avoir abusé sexuellement de mineurs ; il y a actuellement des enquêtes en cours contre lui pour viol et fourniture de stupéfiants à des mineurs."

Berlin a également envoyé deux délinquants sur le vol d'expulsion. Tous deux étaient des criminels graves, l'un condamné pour des blessures physiques graves récurrentes et l'autre pour agression sexuelle, a révélé la sénatrice de l'Intérieur Iris Spranger.

Thuringe a expulsé un homme de 25 ans qui était arrivé en Allemagne en tant que mineur non accompagné en novembre 2015. En 2018, il a été condamné à 13 mois dans un centre de détention pour mineurs pour blessures graves. En 2021, il a écopé d'une peine de prison totale de 24 mois pour blessures, vol à main armée et résistance à agents de l'autorité. Il était en prison de février 2021 à mars 2024 et est réapparu dans le système judiciaire après sa libération.

Les hommes expulsés de Basse-Saxe pour agression sexuelle avaient commis des crimes odieux contre leurs victimes. Malheureusement, l'un des individus expulsés de Saxe-Anhalt a été condamné pour plusieurs viols.

