- Des individus se livrent à des agressions verbales irrespectueuses et attaquent physiquement la tête d'une autre personne dans un wagon de métro.

Inconnu insulte et frappe une femme de 44 ans dans un train local. Selon les autorités, la femme s'était assise en face de lui et avait déplacé ses bagages pour se faire de la place. L'individu aurait alors proféré des insultes discriminatoires et sexistes à son encontre avant de la frapper au menton. L'incident s'est produit lundi matin, en direction de Wannsee, entre les gares de Springpfuhl et Friedrichsfelde Ost.

La victime a déclaré ressentir des maux de tête et des étourdissements et a été transportée dans un établissement médical. Les autorités fédérales enquêtent actuellement sur l'incident pour des chefs d'agression aggravée et de violence verbale. Des images de surveillance du train local ont été récupérées. Il est suspecté que le suspect soit descendu à la gare de Lichtenberg avec ses bagages. Tout témoin potentiel est prié de se manifester.

