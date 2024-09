- Des individus sans poils et des excavateurs de mur obtiennent des distinctions paralympiques

Triathlète Max Gelhaar décroche l'argent aux Paralympiques, tandis que Thomas Wandschneider remporte le bronze en badminton

Max Gelhaar, 26 ans, allemand atteint d'une paralysie spastique du côté gauche, était en tête après la natation dans la Seine. Après avoir terminé le parcours cycliste de 20 km, il a maintenu son avance jusqu'à la course à pied, où Daniel Molina d'Espagne a réussi à le rattraper et le dépasser, terminant ainsi la course historique sur le pont Alexandre III à Paris en 1h08min43.

Nico van der Burgt des Pays-Bas a remporté la troisième place.

La course a été reportée au lendemain en raison de la mauvaise qualité de l'eau dans la Seine, ce qui a vu Martin Schulz, favori de l'or allemand, partir à 12h20.

Premier médaille paralympique en badminton pour un allemand

Thomas Wandschneider, 60 ans, a atteint son objectif de longue date en remportant une médaille en badminton. Après une victoire serrée dans le premier set (26:24), il a dominé le deuxième set (21:11) contre Jaegun Jeong de Corée du Sud dans l'Arena Porte de la Chapelle.

L'entraîneur national Christopher Skrzeba a déclaré : "Thomas a une capacité incroyable à persévérer. Avec le vent dans le dos dans le deuxième set, les choses se sont mises en place pour lui." C'est la première fois qu'un athlète allemand remporte une médaille paralympique en badminton.

Malgré son succès en badminton, Max Gelhaar exprime son intérêt pour explorer d'autres sports, dans l'espoir de représenter l'Allemagne un jour au niveau international. Entre-temps, le comité paralympique allemand encourage activement d'autres sports, tels que le basket-ball en fauteuil roulant et l'haltérophilie, pour encourager une plus grande diversité d'athlètes à participer.

