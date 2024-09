"Des individus qui ne réussissent pas, des idéologues extrémistes et des jeux mentaux répugnants".

Anxiété végane, attaque alimentaire contre le Jägerschnitzel, et surabondance de soupe de pensées : dans "La Maison d'été des Stars", les colocataires atteignent rapidement leur point de rupture. Au lieu d'un "roman dans l'air", il y a des "activistes radicaux" dans le jardin. Et puis, tout à coup, Sam, le peler de fruits, se transforme en brandisseur de couteau !

Actuellement, l'Allemagne est engagée dans un débat sur l'humour et les comédiens. Les discussions animées sur ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas continuent d'enflammer les passions. Les sceptiques se demandent : "Y a-t-il encore quelque chose qui fait rire ?" Mais la meilleure comédie n'est pas celle qui force trop pour être drôle. RTL+ a reconnu cela et livre des blagues avec subtilité, leur permettant de faire leur effet progressivement.

La comédie du deuxième épisode de "La Maison d'été" atteint son apogée à la fin. Elle commence avec un "personnage lambda" et un "rejet" se rencontrant dans une vieille ferme, discutant de qui a le plus de pouvoir... L'audace est telle que l'on souhaite qu'un dramaturge comme Tankred Dorst en fasse une pièce de théâtre.

RTL est généreux avec les téléspectateurs en leur offrant les temps forts de la première, y compris un excellent bingo de la connerie. Des phrases comme "Tu as montré ton vrai visage." Ou comment Sam Dylan arrogamment insiste : "La comédie ici est terrible - comme dans GZSZ." Dans l'épisode 2, la controverse végane déclenchée par l'illumination de Tessa se propage si largement qu'elle infecte l'esprit des mangeurs de Jägerschnitzel, les poussant à expérimenter "la soupe de pensées". L'activiste est depuis longtemps sur la liste des cibles, en particulier celle de Tobias Pankow, un fin connaisseur de Jägerschnitzel et de bière. Elle verse quelques larmes et cherche du réconfort auprès de Sam et Rafi. Cependant, les deux, comme on pouvait s'y attendre de vrais dramaturges, repèrent "le scénario mal écrit."

Livreurs de cygnes et comportement pédant

Les jeux de couple du deuxième épisode incluent des défis comme la "table auto-service", où ceux qui répondent incorrectement sont contraints de manger des choses dégoûtantes. Des voix tremblantes demandent : "Comment écrit-on silhouette?" et "Quel mois a 28 jours?" Il y a beaucoup de jurons et d'insultes, et quelqu'un crie : "Tais-toi !" Pendant ce temps, une nausée aiguë s'installe, et l'on pourrait se demander : "Au juste, qu'est-ce qu'un cygne de journal ?"

Theresia et son petit ami Stefan sortent vainqueurs du jeu de couple, bien que la designer Sarah Kern le réprimande pour ne pas lui avoir permis de briller devant la caméra et pour être passé pour un "pédant". Il semble penser que Sarah "ne comprend rien", et peut-être que leurs perspectives sont simplement différentes.

Il s'est depuis révélé que cette romance n'a pas survécu au format de la télé-réalité. elsewhere, la pression dans la maison est restée élevée. Les gens parlent de séances de thérapie publiques, de "psychopathes" et d'"individus non détendus sans charme". Un nouveau jour et de nouveaux défis n'apportent peu d'harmonie au groupe. Cependant, le logisticien en bâtiment Can fait un effort plus important avec sa "chérie" (Alessia) cette fois-ci. Les "boss de fin" des résidents de la colocation sont vraiment les "défis" à l'intérieur de la maison. Par-dessus tout, une chose devient évidence : combien de ces personnes sont incroyablement ignorantes. Dans leur monde, la connaissance est équivalente à savoir gérer les réseaux sociaux et qui vous a bloqué sur Instagram.

"Endoctriné"

During the high-stakes game, Sam Dylan expresses fear, and Sarah Kern's trigger point is ruined. In the end, Gloria Glumac, the woman known for her exes, and her Michael emerge victorious. This is particularly frustrating for TV starlet Emma, whose heartbreaker refuses to "rein in his accusations." He then plays the "therapist" and says: "It's all in your head."

By the end of episode 2, vegan activists Tessa and her friend Jakob are under threat. Their "lifestyle" is regarded as annoying by many. They are voted out by all their housemates. Rafi, Sam's on-again-off-again flame, is not shy about voicing her opinion: "You've been up our asses since day one. You're trying to force your lifestyle down everyone's throat." But Tessa also has her say, nominating "the man whose hobby is killing" after settling her score with the "exploiters of the animal industry." Despite Sarah Kern and her hunter only receiving one vote, they must face the activists in an exit challenge, according to the rules.

One might expect a farewell dinner, some drinks, and a pack of cigarettes before the curtain falls. Instead, tensions rise. Sam overhears Umut acting as a "pseudo-psychologist" again. Orange peeler Sam brandishes a knife in disapproval, upset by the psychological tactics. Umut's girlfriend starts crying "on command," and by the end of the episode, some feel as though they are "in an asylum." Before the curtain drops, a duck with a newspaper in its beak waddles onto the stage, reading "Alas! Only losers and nobodies in the summer house!"

