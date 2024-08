- Des individus ont péri après avoir été éjectés sur une route glissante.

Sur l'autoroute A81, plus précisément dans la région de Constance, un drame s'est produit. Selon les autorités, un homme suisse de 38 ans a été victime d'un grave accident. Tentant une manœuvre risquée en dépassant sur une route glissante à cause de la pluie, il a perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier a quitté la route et a effectué plusieurs tonneaux, selon le rapport de police. Coincé dans son véhicule, l'homme a dû être secouru par les pompiers. Malheureusement, il a subi de graves blessures et est décédé sur les lieux de l'accident.

À la suite de cet incident, les autorités appellent les conducteurs à la prudence sur l'autoroute A81, surtout par temps de pluie, afin d'éviter ce genre d'accidents. Malheureusement, cet accident fatal est un rappel des conséquences des comportements au volant risqués.

