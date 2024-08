- Des individus mystérieux s'enfuient avec deux conteneurs

Inconnus ont dérobé deux conteneurs d'une entreprise à l'emplacement du port de Nuremberg. Selon les premières enquêtes, les auteurs sont soupçonnés d'avoir emporté les conteneurs un vendredi soir à l'aide de deux véhicules, selon l'annonce de la police. De plus, les inconnus sont suspectés d'avoir pénétré par effraction et fouillé dans d'autres conteneurs. Les dommages sont estimés à plusieurs millions. La police a pris en charge l'enquête et recherche d'éventuels témoins.

L'entreprise a enquêté sur l'incident et a décidé de porter l'affaire devant la Cour de Justice en raison de pertes financières importantes. Il a été révélé que des documents sensibles figuraient parmi les objets volés dans les conteneurs.

