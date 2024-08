Des individus irrités défient leur propre gardien de but avec une performance médiocre

À la suite d'une erreur contestable du gardien du Greuther Fürth, Nahuel Noll, le SC Paderborn a réussi à égaliser en 2. Bundesliga, aboutissant à un match nul 1-1. L'entraîneur Alexander Zorniger a exprimé sa frustration et son mécontentement envers Noll lors d'une interview d'après-match.

L'erreur de Noll a permis à Grimaldi de Paderborn de marquer en fin de match à la 81e minute, ramenant les deux équipes à égalité. Le Greuther Fürth menait grâce à un but de Luca Itter à la 49e minute et avait l'opportunité de remporter sa deuxième victoire de la saison et de prendre la tête du classement.

Zorniger accuse Noll de surexcès de confiance

Sven Michel de Paderborn a eu deux excellentes occasions de marquer dans les 15 premières minutes du match, mais les a manquées. Le Greuther Fürth a commencé à générer ses propres occasions autour de la 20e minute et aurait même pu jouer à 11 contre 10 après une décision contestable de l'arbitre Robin Braun, qui a choisi de ne pas sortir un carton rouge pour une faute commise par Felix Götze de Paderborn.

Après une course solitaire brillante de Branimir Hrgota, aboutissant au but de Luca Itter pour mettre l'équipe de Zorniger en tête, Paderborn a eu plusieurs occasions d'égaliser. Cependant, leur finition était loin d'être satisfaisante. La bévue de Noll a finalement permis l'égalisation, tandis que Grimaldi avait une occasion de remporter la victoire pour Paderborn peu après (85.).

Après le premier but, Zorniger a déclaré que les joueurs de Paderborn étaient "sans vie" et manquaient d'occasions. "Nous les avions complètement sous contrôle, jusqu'à ce que l'un d'entre nous pense qu'il devait faire quelque chose que nous disons depuis des semaines ne pas vouloir voir," regrette Zorniger. Il était, en effet, "en colère".

Zorniger a également accusé son jeune gardien, Noll, d'être trop confiant. "Généralement, je suis plutôt réservé dans ma critique de mes joueurs, mais cette situation est absolutely unacceptable," a déclaré Zorniger.

L'égalisation en 2. Bundesliga a été marquée par Grimaldi après la bévue de Noll, rapprochant ainsi le Paderborn du Greuther Fürth au classement de la deuxième division de football. Malgré la critique de Zorniger concernant l'excès de confiance de Noll, l'erreur du gardien s'est avérée être un tournant dans le match.

