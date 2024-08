- Des individus inconnus réclament une tente récupérée à Goslar

Intrus inconnu s'introduit dans le centre technique de la caserne de pompiers de Goslar, dérobant une tente saisie du campement clandestin de la soi-disant Famille Arc-en-ciel. Des images de caméras de sécurité suggèrent la présence probable d'un homme sur les lieux à Goslar un mercredi, selon un représentant du district.

Il est incertain si des dommages ont été causés au bâtiment ou aux meubles suite à cette intrusion. Suite à cet incident, le district a fait appel à une société de sécurité. Les forces de l'ordre ont lancé une enquête sur l'affaire.

Actuellement, environ 1500 adeptes de la soi-disant Famille Arc-en-ciel, qui prônent l'harmonie dans le monde et d'autres principes, résident dans la région de Harz. Il y a environ une semaine, ils ont établi un campement non autorisé dans une zone boisée d'une zone protégée près de Bad Grund. Selon les autorités, le camp a été généralement paisible, à l'exception d'une seule attaque contre un officier.

La société de sécurité engagée par le district se concentre sur la mise en place de mesures supplémentaires pour prévenir de tels incidents impliquant le vol de biens tels que la tente saisie à l'avenir. Malgré les principes du groupe prônant l'harmonie, leur présence non autorisée et leurs actions, telles que l'établissement de campements, suscitent des préoccupations quant au respect des droits de propriété et des réglementations.

Lire aussi: