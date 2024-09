Des individus, des femelles et un récipient paternel

Suite à un épisode de santé préoccupant, l'architecte Peter Munk voit sa vision de la vie profondément transformée, comme le raconte Jan Weiler dans son roman "Munk". Mais quel lien existe-t-il entre son infarctus et les 13 femmes qu'il a croisées jusqu'à présent ?

Les lecteurs qui ont suivi la parution de cette histoire dans le "Neue Zürcher Zeitung" depuis 2023 se souviendront peut-être de l'intrigue. Publiée initialement sous forme de roman-feuilleton hebdomadaire, l'histoire s'est poursuivie jusqu'au printemps 2024, rappelant à beaucoup les romans-feuilletons des journaux quotidiens d'antan. Intitulé "Die Summe aller Frauen" dans la NZZ, le roman a depuis été rebaptisé pour sa publication complète.

Même avec un titre modifié, le message profond de l'histoire reste inchangé. Après avoir traversé une grave crise de santé, peut-être déclenchée par la vue de sa dernière ex-petite amie, le quinquagénaire Munk se retrouve au milieu d'une crise de la mi-vie et se retrouve dans un sanatorium. C'est là, dans le pittoresque resort de Moenchhof, que son psychothérapeute lui demande de réfléchir à ses relations et de dresser la liste des personnes les plus importantes de sa vie.

Dans une ultime tentative pour éviter de plonger dans son histoire familiale, Munk décide plutôt de se concentrer sur les femmes avec lesquelles il a partagé son cœur, ou simplement couché. En organisant les noms par ordre chronologique, il commence à examiner de manière critique ses relations et l'absence de liens significatifs, en dépit de ses réalisations professionnelles, de son style de vie confortable et de sa prospérité financière.

La liste n'est pas courte, mais Munk découvre qu'il est largement dépourvu de relations proches, comme en témoigne son bref au revoir à sa femme de ménage avant de partir en congé sabbatique. Accompagné de ses collègues professionnels, Munk entame ce voyage introspectif, ses maux physiques s'améliorant rapidement après une intervention mineure.

Une boussole morale corrompue

Le fantôme du père de Munk plane tout au long de son introspection, influençant lourdement ses premières expériences amoureuses. Le premier amour de l'architecte est gâché en raison de l'intervention de son père, ruinant le partenaire de sa petite amie adolescente et poussant Munk à abandonner la relation par loyauté envers sa famille. L'influence corruptrice du père continue de se faire sentir même après sa mort, alors que Munk découvre des documents accablants concernant ses affaires douteuses, ses avortements et humiliations, ainsi que ses lettres de chantage adressées aux autorités, aux employés, aux fournisseurs et aux clients.

Face à ces connaissances, Munk devient déterminé à effacer l'héritage architectural et humain de son père avec une ferveur, dans l'intention de lui refuser toute descendance. Cependant, cette résolution complique davantage ses relations, alors que Munk lutte avec ses goûts excentriques, une légère prédilection pour la culture japonaise et une préférence pour les femmes provocantes et aventurières.

En conséquence, ses rencontres avec ces femmes se terminent souvent soit tragiquement, soit par son incapacité à les transformer en relations significatives. Ce manque de conclusion satisfaisante est particulièrement evident dans l'épilogue quelque peu surprenant du roman, qui laisse entrevoir la réticence de l'auteur à offrir à son personnage une fin heureuse.

Treize heures avec Weiler

Malgré son personnage souvent morose et drogué, Munk devient inexplicablement plus attachant à mesure que l'histoire se déroule. Weiler parvient à équilibrer les tons sombres avec des moments d'humour, comme les salles de classe et de salles d'opération fétiches que Munk construit pour ses clients riches, ou les jeux de devinettes qu'il joue avec Birgit pendant leur séjour partagé à la station de Moenchhof Resort.

Cependant, c'est Oncle Weiler lui-même qui brille vraiment. En lisant l'édition audio, son ton évoque une ironie subtile, reflétant l'urgence et la véhémence des réflexions de Munk tout en mettant en évidence son autopitié et son étroitesse d'esprit. C'est une performance sincère et attachante, imprégnant l'histoire de près de 380 pages de la richesse de plus de 12 heures d'audio.

À la fin de l'audiobook, on ne peut s'empêcher d'espérer que Munk, l'architecte tourmenté, reçoive une compréhension plus sympathique de la psychothérapie. On ne peut s'empêcher d'espérer qu'il apprenne à trouver l'amour, peut-être sous une forme plus canine que de la part d'un partenaire humain.

