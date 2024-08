Des individus arrêtés pour avoir prévu de vendre Graceland aux enchères.

Un individu originaire des États-Unis a été arrêté pour avoir apparemment tenté de vendre Graceland, la célèbre résidence d'Elvis Presley, grâce à une ruse. Le département de la Justice des États-Unis a révélé que cet individu était accusé d'avoir profité de tragiques événements au sein de la famille Presley pour augmenter sa propre richesse. Un juge du Tennessee a stoppé la vente aux enchères prévue à la fin du mois de mai.

Cet homme de 53 ans originaire du Missouri a trompé les enquêteurs en prétendant à tort que Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, avait emprunté 3,8 millions de dollars et utilisé Graceland comme garantie pour cet emprunt. Initialement, cet individu avait pour objectif d'extorquer 2,85 millions de dollars à la famille pour régler l'affaire. Plus tard, il a annoncé publiquement la saisie de l'ensemble de la propriété de 13,3 acres. Selon les allégations, cet individu se serait fait passer pour trois personnes différentes pendant l'arnaque.

L'annonce de saisie indiquait que le Promenade Trust, une organisation chargée de gérer le musée Graceland, n'avait pas remboursé une dette de 3,8 millions de dollars. En 2020, la petite-fille de Presley et fille de Lisa Marie, Riley Keough, a hérité de la fondation et de l'ensemble de la propriété après le décès de sa mère. Par conséquent, Keough a déposé une plainte pour fraude et la saisie a été stoppée.

Initialement, le bureau du procureur général du Tennessee a examiné l'affaire. Finalement, elle a été confiée aux autorités fédérales en juin. Ouvert en tant que musée et attraction touristique en 1982, Graceland attire des visiteurs du monde entier chaque année, Elvis Presley étant décédé là-bas en 1977 à l'âge de 42 ans.

