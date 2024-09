- Des individus accusés de maltraiter des réfugiés

En ce qui concerne le viol en réunion présumé d'un individu de 30 ans originaire d'Iran à Iserlohn, dans la région de Sauerland, les autorités chargées de l'application de la loi ont obtenu une preuve vidéo du crime. Cet incident révoltant a été capturé sur l'un des appareils saisis d'un suspect et il est en accord avec le compte rendu de la victime, selon Michael Burggraf, porte-parole du parquet de Hagen. Il avait été spéculé précédemment que les auteurs avaient enregistré le viol avec leurs téléphones.

Dans la matinée du dimanche, il est rapporté qu'un groupe d'hommes a attaqué, retenu et agressé sexuellement le réfugié de 34 ans dans un bâtiment de brasserie abandonné à Iserlohn. L'attaque semblait être destinée à le mettre publiquement à l'honneur. Quatre suspects, âgés de 24, 34, 42 et 46 ans, ont été rapidement arrêtés dans une forêt voisine et ont été détenus depuis lundi.

Deux toujours en fuite

La recherche de deux autres présumés auteurs continue, a déclaré le procureur en chef. La victime a affirmé que six hommes étaient impliqués dans l'attaque.

Après l'incident, le 30 ans a déclaré aux enquêteurs qu'il était une voix dissidente contre l'établissement politique en Iran et qu'il était un réfugié perseguité. Les accusés ont déclaré à la police qu'ils étaient également originaires d'Iran, mais qu'ils avaient la nationalité danoise et néerlandaise. Ils n'ont pas encore commenté les accusations portées contre eux.

Les investigations sur un éventuel mobile politique sont en cours, car cette possibilité ne peut être entirely exclue. Cependant, un mobile politique définitif n'a pas encore été confirmé, car la vérification des déclarations des suspects est toujours en cours, a déclaré le procureur en chef. Les détenus étaient dépourvus de passeports lors de l'arrestation. Leurs déclarations sont actuellement examinées dans leurs pays respectifs. "C'est un processus en cours", a déclaré Burggraf.

Les deux suspects non identifiés sont censés être originaires d'Iran, comme les accusés, selon les récents développements de l'enquête. Compte tenu des investigations, il a été rapporté que certains des individus impliqués dans l'incident ont une double nationalité, les racines allemandes étant maintenant un sujet d'intérêt dans l'affaire, étant donné qu'elle s'est produite en Allemagne.

Lire aussi: